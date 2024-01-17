Семья тюменских миллиардеров сравнила лотерею с рыбалкой

Тюменцы, выигравшие «Новогодний миллиард», рекомендуют верить в удачу

18 января 2024 в 12:02 Размер текста - 17 +

По словам Юрия Семенова, в лотереях главное — терпение и вера в удачу Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Новогодний миллиард выиграл житель Тюмени Тюменец Юрий Семенов, который выиграл «Новогодний миллиард» от «Русского лото», считает, что лотерея похожа на рыбалку. Слова мужчины приводит в релизе пресс-служба крупнейшего российского продавца билетов гослотереи «Столото». «Помню однажды пошел на ловлю, а там один рыбак за весь день ничего путного не поймал. А я постоял минут 15 и большую щуку вытащил. Так и в лотерее», — приводит «Столото» слова тюменского миллиардера. В целом же Юрий Семенов рекомендует желающим выиграть верить в удачу и никогда не расстраиваться из-за проигрышей. Сообщается, что в розыгрыше «Новогоднего миллиарда» выигрышными стали 9,2 млн билетов, а общий разыгранный призовой фонд превысил 2,7 млрд рублей. Ранее URA.RU рассказало, на что тюменская семья планирует потратить выигранный миллиард.

Тюменец Юрий Семенов, который выиграл «Новогодний миллиард» от «Русского лото», считает, что лотерея похожа на рыбалку. Слова мужчины приводит в релизе пресс-служба крупнейшего российского продавца билетов гослотереи «Столото». «Помню однажды пошел на ловлю, а там один рыбак за весь день ничего путного не поймал. А я постоял минут 15 и большую щуку вытащил. Так и в лотерее», — приводит «Столото» слова тюменского миллиардера. В целом же Юрий Семенов рекомендует желающим выиграть верить в удачу и никогда не расстраиваться из-за проигрышей. Сообщается, что в розыгрыше «Новогоднего миллиарда» выигрышными стали 9,2 млн билетов, а общий разыгранный призовой фонд превысил 2,7 млрд рублей. Ранее URA.RU рассказало, на что тюменская семья планирует потратить выигранный миллиард.