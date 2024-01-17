17 января 2024

Семья тюменских миллиардеров сравнила лотерею с рыбалкой

Тюменцы, выигравшие «Новогодний миллиард», рекомендуют верить в удачу
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пункт продажи лотерейных билетов. Тюмень , лотерея, русское лото, лотереи, государственные лотереи
По словам Юрия Семенова, в лотереях главное — терпение и вера в удачу Фото:
новость из сюжета
Новогодний миллиард выиграл житель Тюмени

Тюменец Юрий Семенов, который выиграл «Новогодний миллиард» от «Русского лото», считает, что лотерея похожа на рыбалку. Слова мужчины приводит в релизе пресс-служба крупнейшего российского продавца билетов гослотереи «Столото».

«Помню однажды пошел на ловлю, а там один рыбак за весь день ничего путного не поймал. А я постоял минут 15 и большую щуку вытащил. Так и в лотерее», — приводит «Столото» слова тюменского миллиардера. В целом же Юрий Семенов рекомендует желающим выиграть верить в удачу и никогда не расстраиваться из-за проигрышей.

Сообщается, что в розыгрыше «Новогоднего миллиарда» выигрышными стали 9,2 млн билетов, а общий разыгранный призовой фонд превысил 2,7 млрд рублей. Ранее URA.RU рассказало, на что тюменская семья планирует потратить выигранный миллиард.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тюменец Юрий Семенов, который выиграл «Новогодний миллиард» от «Русского лото», считает, что лотерея похожа на рыбалку. Слова мужчины приводит в релизе пресс-служба крупнейшего российского продавца билетов гослотереи «Столото». «Помню однажды пошел на ловлю, а там один рыбак за весь день ничего путного не поймал. А я постоял минут 15 и большую щуку вытащил. Так и в лотерее», — приводит «Столото» слова тюменского миллиардера. В целом же Юрий Семенов рекомендует желающим выиграть верить в удачу и никогда не расстраиваться из-за проигрышей. Сообщается, что в розыгрыше «Новогоднего миллиарда» выигрышными стали 9,2 млн билетов, а общий разыгранный призовой фонд превысил 2,7 млрд рублей. Ранее URA.RU рассказало, на что тюменская семья планирует потратить выигранный миллиард.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...