Семья тюменских миллиардеров сравнила лотерею с рыбалкой

Тюменец Юрий Семенов, который выиграл «Новогодний миллиард» от «Русского лото», считает, что лотерея похожа на рыбалку. Слова мужчины приводит в релизе пресс-служба крупнейшего российского продавца билетов гослотереи «Столото».
«Помню однажды пошел на ловлю, а там один рыбак за весь день ничего путного не поймал. А я постоял минут 15 и большую щуку вытащил. Так и в лотерее», — приводит «Столото» слова тюменского миллиардера. В целом же Юрий Семенов рекомендует желающим выиграть верить в удачу и никогда не расстраиваться из-за проигрышей.
Сообщается, что в розыгрыше «Новогоднего миллиарда» выигрышными стали 9,2 млн билетов, а общий разыгранный призовой фонд превысил 2,7 млрд рублей. Ранее URA.RU рассказало, на что тюменская семья планирует потратить выигранный миллиард.
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