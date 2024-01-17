17 января 2024

Тюменский секретарь «Новых людей» Осатюк покидает свой пост. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут, чиновник, портфель, рука чиновника
Тюменское отделение «Новых людей» покидает руководитель Фото:

Секретарь тюменского отделения «Новых людей» Владислав Осатюк покидает свой пост. Все из-за конфликта с областным правительством. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к Желтому дому.

«Новые люди» получат последний шанс остаться в тюменской политике

«Отставка Осатюка — это победа для тюменского внутрипола, который настаивал на снятии его кандидатуры с 2021 года. Центральный исполком партии требование до последнего игнорировал, но, перед выборами президента, все же устроил реорганизацию отделения, чтобы не получилось новых конфликтов», — поделились собеседники агентства.

Решение по снятию Осатюка было спонтанным: как сообщают источники, партиец до последнего не был в курсе происходящего и искал спонсоров для реготделения. По информации URA.RU, отделение возглавит ставленник Москвы.

Агентство URA.RU связалось с центральным штабом партии. Там отставку Осатюка подтвердили.

Натянутые отношения Владислава Осатюка и тюменского правительства начались с 2021 года. Лидера отделения не допускали до выборов, а партия не получала мандаты на выборах.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Секретарь тюменского отделения «Новых людей» Владислав Осатюк покидает свой пост. Все из-за конфликта с областным правительством. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к Желтому дому. «Отставка Осатюка — это победа для тюменского внутрипола, который настаивал на снятии его кандидатуры с 2021 года. Центральный исполком партии требование до последнего игнорировал, но, перед выборами президента, все же устроил реорганизацию отделения, чтобы не получилось новых конфликтов», — поделились собеседники агентства. Решение по снятию Осатюка было спонтанным: как сообщают источники, партиец до последнего не был в курсе происходящего и искал спонсоров для реготделения. По информации URA.RU, отделение возглавит ставленник Москвы. Агентство URA.RU связалось с центральным штабом партии. Там отставку Осатюка подтвердили. Натянутые отношения Владислава Осатюка и тюменского правительства начались с 2021 года. Лидера отделения не допускали до выборов, а партия не получала мандаты на выборах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...