Тюменский секретарь «Новых людей» Осатюк покидает свой пост. Инсайд

18 января 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

Тюменское отделение «Новых людей» покидает руководитель Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Секретарь тюменского отделения «Новых людей» Владислав Осатюк покидает свой пост. Все из-за конфликта с областным правительством. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к Желтому дому. «Новые люди» получат последний шанс остаться в тюменской политике «Отставка Осатюка — это победа для тюменского внутрипола, который настаивал на снятии его кандидатуры с 2021 года. Центральный исполком партии требование до последнего игнорировал, но, перед выборами президента, все же устроил реорганизацию отделения, чтобы не получилось новых конфликтов», — поделились собеседники агентства. Решение по снятию Осатюка было спонтанным: как сообщают источники, партиец до последнего не был в курсе происходящего и искал спонсоров для реготделения. По информации URA.RU, отделение возглавит ставленник Москвы. Агентство URA.RU связалось с центральным штабом партии. Там отставку Осатюка подтвердили. Натянутые отношения Владислава Осатюка и тюменского правительства начались с 2021 года. Лидера отделения не допускали до выборов, а партия не получала мандаты на выборах.

Секретарь тюменского отделения «Новых людей» Владислав Осатюк покидает свой пост. Все из-за конфликта с областным правительством. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к Желтому дому. «Отставка Осатюка — это победа для тюменского внутрипола, который настаивал на снятии его кандидатуры с 2021 года. Центральный исполком партии требование до последнего игнорировал, но, перед выборами президента, все же устроил реорганизацию отделения, чтобы не получилось новых конфликтов», — поделились собеседники агентства. Решение по снятию Осатюка было спонтанным: как сообщают источники, партиец до последнего не был в курсе происходящего и искал спонсоров для реготделения. По информации URA.RU, отделение возглавит ставленник Москвы. Агентство URA.RU связалось с центральным штабом партии. Там отставку Осатюка подтвердили. Натянутые отношения Владислава Осатюка и тюменского правительства начались с 2021 года. Лидера отделения не допускали до выборов, а партия не получала мандаты на выборах.