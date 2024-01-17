Секретарь тюменского отделения «Новых людей» Владислав Осатюк покидает свой пост. Все из-за конфликта с областным правительством. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к Желтому дому.
«Отставка Осатюка — это победа для тюменского внутрипола, который настаивал на снятии его кандидатуры с 2021 года. Центральный исполком партии требование до последнего игнорировал, но, перед выборами президента, все же устроил реорганизацию отделения, чтобы не получилось новых конфликтов», — поделились собеседники агентства.
Решение по снятию Осатюка было спонтанным: как сообщают источники, партиец до последнего не был в курсе происходящего и искал спонсоров для реготделения. По информации URA.RU, отделение возглавит ставленник Москвы.
Агентство URA.RU связалось с центральным штабом партии. Там отставку Осатюка подтвердили.
Натянутые отношения Владислава Осатюка и тюменского правительства начались с 2021 года. Лидера отделения не допускали до выборов, а партия не получала мандаты на выборах.
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