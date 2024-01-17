Общество ЖКХ и Городская среда В Салехарде подрядчик поплатился за плохую уборку снега Суд Салехарда оштрафовал подрядчика за снегоуборочные работы 18 января 2024 в 12:27 Размер текста - 17 + В Салехарде коммунальщики не справляются со снежной уборкой Фото: Размик Закарян © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) городской суд оштрафовал директора АО «Салехарддорстрой» Виктора Лободу за недостатки при проведении уборки снега с городских улиц. Об этом сообщила пресс-служба окружной прокуратуры. «Установлены факты ненадлежащего осуществления подрядной организацией АО „Салехарддорстрой“ — на проезжей части в Салехарде выявлены уплотненный снег, наледь, колейность, а также факты формирования снежных валов на перекрестах и стоянках, ограничивающих видимость водителей и пешеходов. Судом на директора организации наложен штраф в размере 20 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в telegram-канале. Ранее, городской прокурор внес представления в адрес АО «Салехарддорстрой» и МКУ «Салехардская дирекция единого заказчика», практически по тем же причинам. В настоящее время нарушения устранены. В Салехарде (ЯНАО) городской суд оштрафовал директора АО «Салехарддорстрой» Виктора Лободу за недостатки при проведении уборки снега с городских улиц. Об этом сообщила пресс-служба окружной прокуратуры. «Установлены факты ненадлежащего осуществления подрядной организацией АО „Салехарддорстрой“ — на проезжей части в Салехарде выявлены уплотненный снег, наледь, колейность, а также факты формирования снежных валов на перекрестах и стоянках, ограничивающих видимость водителей и пешеходов. Судом на директора организации наложен штраф в размере 20 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в telegram-канале. Ранее, городской прокурор внес представления в адрес АО «Салехарддорстрой» и МКУ «Салехардская дирекция единого заказчика», практически по тем же причинам. В настоящее время нарушения устранены. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям