17 января 2024

В Салехарде подрядчик поплатился за плохую уборку снега

Суд Салехарда оштрафовал подрядчика за снегоуборочные работы
© Служба новостей «URA.RU»
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Первоапрельский снегопад. Екатеринбург, лопата, снег, уборка снега, зима, жкх, непогода, снегопад, осадки
В Салехарде коммунальщики не справляются со снежной уборкой Фото:

В Салехарде (ЯНАО) городской суд оштрафовал директора АО «Салехарддорстрой» Виктора Лободу за недостатки при проведении уборки снега с городских улиц. Об этом сообщила пресс-служба окружной прокуратуры.

«Установлены факты ненадлежащего осуществления подрядной организацией АО „Салехарддорстрой“ — на проезжей части в Салехарде выявлены уплотненный снег, наледь, колейность, а также факты формирования снежных валов на перекрестах и стоянках, ограничивающих видимость водителей и пешеходов. Судом на директора организации наложен штраф в размере 20 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в telegram-канале.

Ранее, городской прокурор внес представления в адрес АО «Салехарддорстрой» и МКУ «Салехардская дирекция единого заказчика», практически по тем же причинам. В настоящее время нарушения устранены.

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В Салехарде (ЯНАО) городской суд оштрафовал директора АО «Салехарддорстрой» Виктора Лободу за недостатки при проведении уборки снега с городских улиц. Об этом сообщила пресс-служба окружной прокуратуры. «Установлены факты ненадлежащего осуществления подрядной организацией АО „Салехарддорстрой“ — на проезжей части в Салехарде выявлены уплотненный снег, наледь, колейность, а также факты формирования снежных валов на перекрестах и стоянках, ограничивающих видимость водителей и пешеходов. Судом на директора организации наложен штраф в размере 20 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в telegram-канале. Ранее, городской прокурор внес представления в адрес АО «Салехарддорстрой» и МКУ «Салехардская дирекция единого заказчика», практически по тем же причинам. В настоящее время нарушения устранены.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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