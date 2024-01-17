В Салехарде подрядчик поплатился за плохую уборку снега

В Салехарде (ЯНАО) городской суд оштрафовал директора АО «Салехарддорстрой» Виктора Лободу за недостатки при проведении уборки снега с городских улиц. Об этом сообщила пресс-служба окружной прокуратуры.
«Установлены факты ненадлежащего осуществления подрядной организацией АО „Салехарддорстрой“ — на проезжей части в Салехарде выявлены уплотненный снег, наледь, колейность, а также факты формирования снежных валов на перекрестах и стоянках, ограничивающих видимость водителей и пешеходов. Судом на директора организации наложен штраф в размере 20 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в telegram-канале.
Ранее, городской прокурор внес представления в адрес АО «Салехарддорстрой» и МКУ «Салехардская дирекция единого заказчика», практически по тем же причинам. В настоящее время нарушения устранены.
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