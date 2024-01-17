17 января 2024

Из тюменских аптек пропал бельгийский препарат от аллергии

© Служба новостей «URA.RU»
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Антигистаминное средство «Зиртек» применяется от аллергии Фото:
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Дефицит лекарств в Тюмени

В аптеках Тюмени начал пропадать препарат бельгийский препарат от аллергии «Зиртек». Об этом URA.RU рассказали сразу в нескольких точках продаж.

«Препарат „Зиртек“ на дефектуре (отсутствие в аптеке необходимого товара прим. ред.). Его пока нет. Работаем сейчас на „Зодаке“ (аналог „Зиртека“ с одним действующим веществом — прим. ред.)», — рассказали в тюменской аптеке «ЮниФарм».

Отсутствие препарата также подтвердили в другой тюменской аптеке «Фармация». Там сообщили, что препарата нет из-за сложностей с поставщиками.

Препарат «Зиртек» отпускается из аптек в форме капель и таблеток. Его применяют в качестве антигистаминного средства при аллергии. Производится лекарство в Бельгии.

Агентство направило запрос в управление Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Ранее из тюменских аптек пропали детские антибиотики. Сразу три препарата оказались в дефиците.

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В аптеках Тюмени начал пропадать препарат бельгийский препарат от аллергии «Зиртек». Об этом URA.RU рассказали сразу в нескольких точках продаж. «Препарат „Зиртек“ на дефектуре (отсутствие в аптеке необходимого товара прим. ред.). Его пока нет. Работаем сейчас на „Зодаке“ (аналог „Зиртека“ с одним действующим веществом — прим. ред.)», — рассказали в тюменской аптеке «ЮниФарм». Отсутствие препарата также подтвердили в другой тюменской аптеке «Фармация». Там сообщили, что препарата нет из-за сложностей с поставщиками. Препарат «Зиртек» отпускается из аптек в форме капель и таблеток. Его применяют в качестве антигистаминного средства при аллергии. Производится лекарство в Бельгии. Агентство направило запрос в управление Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается. Ранее из тюменских аптек пропали детские антибиотики. Сразу три препарата оказались в дефиците.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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