Общество Здоровье Из тюменских аптек пропал бельгийский препарат от аллергии 18 января 2024 в 13:23 Размер текста - 17 + Антигистаминное средство «Зиртек» применяется от аллергии Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Дефицит лекарств в Тюмени В аптеках Тюмени начал пропадать препарат бельгийский препарат от аллергии «Зиртек». Об этом URA.RU рассказали сразу в нескольких точках продаж. «Препарат „Зиртек“ на дефектуре (отсутствие в аптеке необходимого товара прим. ред.). Его пока нет. Работаем сейчас на „Зодаке“ (аналог „Зиртека“ с одним действующим веществом — прим. ред.)», — рассказали в тюменской аптеке «ЮниФарм». Отсутствие препарата также подтвердили в другой тюменской аптеке «Фармация». Там сообщили, что препарата нет из-за сложностей с поставщиками. Препарат «Зиртек» отпускается из аптек в форме капель и таблеток. Его применяют в качестве антигистаминного средства при аллергии. Производится лекарство в Бельгии. Агентство направило запрос в управление Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается. Ранее из тюменских аптек пропали детские антибиотики. Сразу три препарата оказались в дефиците. В аптеках Тюмени начал пропадать препарат бельгийский препарат от аллергии «Зиртек». Об этом URA.RU рассказали сразу в нескольких точках продаж. «Препарат „Зиртек“ на дефектуре (отсутствие в аптеке необходимого товара прим. ред.). Его пока нет. Работаем сейчас на „Зодаке“ (аналог „Зиртека“ с одним действующим веществом — прим. ред.)», — рассказали в тюменской аптеке «ЮниФарм». Отсутствие препарата также подтвердили в другой тюменской аптеке «Фармация». Там сообщили, что препарата нет из-за сложностей с поставщиками. Препарат «Зиртек» отпускается из аптек в форме капель и таблеток. Его применяют в качестве антигистаминного средства при аллергии. Производится лекарство в Бельгии. Агентство направило запрос в управление Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается. Ранее из тюменских аптек пропали детские антибиотики. Сразу три препарата оказались в дефиците. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям