17 января 2024

«Курганмашзавод» будет бесплатно возить на работу своих сотрудников

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Фасад здания завода КМЗ. Курган, кмз, курганмашзавод, завод кмз, кмз проходная
Курганмашзавод организовал пробные рейсы для сотрудников, проживающих в Заозерном Фото:

Курганский машиностроительный завод (КМЗ) организовал пробные поездки для своих сотрудников. Сейчас действуют три бесплатных рейса на служебных автобусах рабочих из микрорайона Заозерный. Об сообщается в группе, созданной рабочими оборонного предприятия «Kurganzavodlife» в соцсети «ВКонтакте».

«Осуществляются пробные поездки служебного автобуса для работников КМЗ. Начало с 5 микрорайона, разворот возле ТРЦ Стрекоза. Действуют три рейса: в 6:15, 6:45 и 7:15. Останавливается на четырех остановках: 5 микрорайон, Курган-парк, 6 микрорайон на Голикова и Илизарова. Далее маршрут: центральная проходная, 13 проходная (Зауралец), 19 проходная (Северный)», — указано в группе. Со слов рабочих, некоторые уже совершили поездку по пробным рейсам и отмечают, что при заполнении автобуса, маршрут может стать регулярным.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу «Курганмашзавода», чтобы уточнить информацию по теме. На предприятии обещали дать комментарий позднее.

Ранее URA.RU писало, что сотрудники Курганмашзавода жаловались, что не могут вовремя уехать с работы из-за автобусов. Также сообщалось, что на одном из оборонных заводов Кургана из-за транспортной реформы сотрудники опаздывают на работу и потом теряют часть премий. Чиновники периодически заявляли, что перевозчики пересматривают графики маршрутов для удобства сотрудников заводов.

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Курганский машиностроительный завод (КМЗ) организовал пробные поездки для своих сотрудников. Сейчас действуют три бесплатных рейса на служебных автобусах рабочих из микрорайона Заозерный. Об сообщается в группе, созданной рабочими оборонного предприятия «Kurganzavodlife» в соцсети «ВКонтакте». «Осуществляются пробные поездки служебного автобуса для работников КМЗ. Начало с 5 микрорайона, разворот возле ТРЦ Стрекоза. Действуют три рейса: в 6:15, 6:45 и 7:15. Останавливается на четырех остановках: 5 микрорайон, Курган-парк, 6 микрорайон на Голикова и Илизарова. Далее маршрут: центральная проходная, 13 проходная (Зауралец), 19 проходная (Северный)», — указано в группе. Со слов рабочих, некоторые уже совершили поездку по пробным рейсам и отмечают, что при заполнении автобуса, маршрут может стать регулярным. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу «Курганмашзавода», чтобы уточнить информацию по теме. На предприятии обещали дать комментарий позднее. Ранее URA.RU писало, что сотрудники Курганмашзавода жаловались, что не могут вовремя уехать с работы из-за автобусов. Также сообщалось, что на одном из оборонных заводов Кургана из-за транспортной реформы сотрудники опаздывают на работу и потом теряют часть премий. Чиновники периодически заявляли, что перевозчики пересматривают графики маршрутов для удобства сотрудников заводов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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