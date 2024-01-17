«Курганмашзавод» будет бесплатно возить на работу своих сотрудников

18 января 2024 в 14:14 Размер текста - 17 +

Курганмашзавод организовал пробные рейсы для сотрудников, проживающих в Заозерном Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский машиностроительный завод (КМЗ) организовал пробные поездки для своих сотрудников. Сейчас действуют три бесплатных рейса на служебных автобусах рабочих из микрорайона Заозерный. Об сообщается в группе, созданной рабочими оборонного предприятия «Kurganzavodlife» в соцсети «ВКонтакте». «Осуществляются пробные поездки служебного автобуса для работников КМЗ. Начало с 5 микрорайона, разворот возле ТРЦ Стрекоза. Действуют три рейса: в 6:15, 6:45 и 7:15. Останавливается на четырех остановках: 5 микрорайон, Курган-парк, 6 микрорайон на Голикова и Илизарова. Далее маршрут: центральная проходная, 13 проходная (Зауралец), 19 проходная (Северный)», — указано в группе. Со слов рабочих, некоторые уже совершили поездку по пробным рейсам и отмечают, что при заполнении автобуса, маршрут может стать регулярным. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу «Курганмашзавода», чтобы уточнить информацию по теме. На предприятии обещали дать комментарий позднее. Ранее URA.RU писало, что сотрудники Курганмашзавода жаловались, что не могут вовремя уехать с работы из-за автобусов. Также сообщалось, что на одном из оборонных заводов Кургана из-за транспортной реформы сотрудники опаздывают на работу и потом теряют часть премий. Чиновники периодически заявляли, что перевозчики пересматривают графики маршрутов для удобства сотрудников заводов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганский машиностроительный завод (КМЗ) организовал пробные поездки для своих сотрудников. Сейчас действуют три бесплатных рейса на служебных автобусах рабочих из микрорайона Заозерный. Об сообщается в группе, созданной рабочими оборонного предприятия «Kurganzavodlife» в соцсети «ВКонтакте». «Осуществляются пробные поездки служебного автобуса для работников КМЗ. Начало с 5 микрорайона, разворот возле ТРЦ Стрекоза. Действуют три рейса: в 6:15, 6:45 и 7:15. Останавливается на четырех остановках: 5 микрорайон, Курган-парк, 6 микрорайон на Голикова и Илизарова. Далее маршрут: центральная проходная, 13 проходная (Зауралец), 19 проходная (Северный)», — указано в группе. Со слов рабочих, некоторые уже совершили поездку по пробным рейсам и отмечают, что при заполнении автобуса, маршрут может стать регулярным. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу «Курганмашзавода», чтобы уточнить информацию по теме. На предприятии обещали дать комментарий позднее. Ранее URA.RU писало, что сотрудники Курганмашзавода жаловались, что не могут вовремя уехать с работы из-за автобусов. Также сообщалось, что на одном из оборонных заводов Кургана из-за транспортной реформы сотрудники опаздывают на работу и потом теряют часть премий. Чиновники периодически заявляли, что перевозчики пересматривают графики маршрутов для удобства сотрудников заводов.