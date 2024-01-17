Летевший из Ярославля в Пермь самолет вынужденно приземлился в Казани

18 января 2024 в 14:05 Размер текста - 17 +

Воздушное судно принадлежит авиакомпании «ЮВТ-Аэро» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пассажирский самолет, следовавший рейсом Ярославль-Пермь вынужденно приземлился в Казани. Причиной стала неисправность воздушного судна. «Самолет рейса Ярославль — Пермь из-за неисправности сел в аэропорту Казани. Посадку пришлось совершить из-за падения давления в гидравлической системе самолета. На борту судна находились два пассажира и три члена экипажа», — сообщает телекомпания «РЕН ТВ» на своем сайте, ссылаясь на собственный источник. Уточняется, что воздушное судно принадлежит авиакомпании «ЮВТ-Аэро». Инцидент произошел вечером 17 января. Никто из пассажиров не пострадал, они были размещены в гостинице на время ремонта судна. Также 17 января в Перми несколько минут не мог приземлиться борт, следовавший из Москвы. Причиной стали плохие погодные условия.

Пассажирский самолет, следовавший рейсом Ярославль-Пермь вынужденно приземлился в Казани. Причиной стала неисправность воздушного судна. «Самолет рейса Ярославль — Пермь из-за неисправности сел в аэропорту Казани. Посадку пришлось совершить из-за падения давления в гидравлической системе самолета. На борту судна находились два пассажира и три члена экипажа», — сообщает телекомпания «РЕН ТВ» на своем сайте, ссылаясь на собственный источник. Уточняется, что воздушное судно принадлежит авиакомпании «ЮВТ-Аэро». Инцидент произошел вечером 17 января. Никто из пассажиров не пострадал, они были размещены в гостинице на время ремонта судна. Также 17 января в Перми несколько минут не мог приземлиться борт, следовавший из Москвы. Причиной стали плохие погодные условия.