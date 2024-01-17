17 января 2024

Летевший из Ярославля в Пермь самолет вынужденно приземлился в Казани

© Служба новостей «URA.RU»
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Взлет и посадка самолетов в аэропорту "Кольцово". Екатеринбург, посадка самолета, самолет
Воздушное судно принадлежит авиакомпании «ЮВТ-Аэро» Фото:

Пассажирский самолет, следовавший рейсом Ярославль-Пермь вынужденно приземлился в Казани. Причиной стала неисправность воздушного судна.

«Самолет рейса Ярославль — Пермь из-за неисправности сел в аэропорту Казани. Посадку пришлось совершить из-за падения давления в гидравлической системе самолета. На борту судна находились два пассажира и три члена экипажа», — сообщает телекомпания «РЕН ТВ» на своем сайте, ссылаясь на собственный источник.

Уточняется, что воздушное судно принадлежит авиакомпании «ЮВТ-Аэро». Инцидент произошел вечером 17 января. Никто из пассажиров не пострадал, они были размещены в гостинице на время ремонта судна.

Также 17 января в Перми несколько минут не мог приземлиться борт, следовавший из Москвы. Причиной стали плохие погодные условия.

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Пассажирский самолет, следовавший рейсом Ярославль-Пермь вынужденно приземлился в Казани. Причиной стала неисправность воздушного судна. «Самолет рейса Ярославль — Пермь из-за неисправности сел в аэропорту Казани. Посадку пришлось совершить из-за падения давления в гидравлической системе самолета. На борту судна находились два пассажира и три члена экипажа», — сообщает телекомпания «РЕН ТВ» на своем сайте, ссылаясь на собственный источник. Уточняется, что воздушное судно принадлежит авиакомпании «ЮВТ-Аэро». Инцидент произошел вечером 17 января. Никто из пассажиров не пострадал, они были размещены в гостинице на время ремонта судна. Также 17 января в Перми несколько минут не мог приземлиться борт, следовавший из Москвы. Причиной стали плохие погодные условия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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