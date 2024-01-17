Прокуратура проверит борт, который час не мог приземлиться в аэропорту Перми

17 января 2024 в 17:09 Размер текста - 17 +

Самолет два раза уходил на новый круг (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пермская транспортная прокуратура проверит инцидент в аэропорту «Большое Савино», где самолет около часа не мог приземлиться. О ЧП надзорное ведомство узнало из СМИ. «Пермской транспортной прокуратурой выявлена публикация о том, что 17.01.2024 рейс СУ 1200, следовавший по маршруту „Москва — Пермь“, в течении часа не мог совершить посадку в аэропорту г. Пермь. Пермской транспортной прокуратурой по данному факту будет дана оценка исполнения требований законодательства о безопасности полетов», — сообщается telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. Ранее URA.RU рассказывало, что борт, по словам пассажиров, два раза уходил на второй круг. Люди в салоне после это стали паниковать, но пилотам удалось в итоге успешно посадить лайнер.

Пермская транспортная прокуратура проверит инцидент в аэропорту «Большое Савино», где самолет около часа не мог приземлиться. О ЧП надзорное ведомство узнало из СМИ. «Пермской транспортной прокуратурой выявлена публикация о том, что 17.01.2024 рейс СУ 1200, следовавший по маршруту „Москва — Пермь“, в течении часа не мог совершить посадку в аэропорту г. Пермь. Пермской транспортной прокуратурой по данному факту будет дана оценка исполнения требований законодательства о безопасности полетов», — сообщается telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. Ранее URA.RU рассказывало, что борт, по словам пассажиров, два раза уходил на второй круг. Люди в салоне после это стали паниковать, но пилотам удалось в итоге успешно посадить лайнер.