Прокуратура проверит борт, который час не мог приземлиться в аэропорту Перми

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Взлет и посадка самолетов в аэропорту "Кольцово". Екатеринбург, boing 737, авиация, боинг737, самолет, vq-boy
Самолет два раза уходил на новый круг (архивное фото) Фото:

Пермская транспортная прокуратура проверит инцидент в аэропорту «Большое Савино», где самолет около часа не мог приземлиться. О ЧП надзорное ведомство узнало из СМИ.

«Пермской транспортной прокуратурой выявлена публикация о том, что 17.01.2024 рейс СУ 1200, следовавший по маршруту „Москва — Пермь“, в течении часа не мог совершить посадку в аэропорту г. Пермь. Пермской транспортной прокуратурой по данному факту будет дана оценка исполнения требований законодательства о безопасности полетов», — сообщается telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

Ранее URA.RU рассказывало, что борт, по словам пассажиров, два раза уходил на второй круг. Люди в салоне после это стали паниковать, но пилотам удалось в итоге успешно посадить лайнер.

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Пермская транспортная прокуратура проверит инцидент в аэропорту «Большое Савино», где самолет около часа не мог приземлиться. О ЧП надзорное ведомство узнало из СМИ. «Пермской транспортной прокуратурой выявлена публикация о том, что 17.01.2024 рейс СУ 1200, следовавший по маршруту „Москва — Пермь“, в течении часа не мог совершить посадку в аэропорту г. Пермь. Пермской транспортной прокуратурой по данному факту будет дана оценка исполнения требований законодательства о безопасности полетов», — сообщается telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. Ранее URA.RU рассказывало, что борт, по словам пассажиров, два раза уходил на второй круг. Люди в салоне после это стали паниковать, но пилотам удалось в итоге успешно посадить лайнер.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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