Лавров назвал самых близких союзников России

Лавров назвал Иран, Турцию, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар близкими РФ
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Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, топ, лавров сергей
Лавров озвучил близкое окружение России Фото:

Среди государств, с которыми Россия имеет близкие отношения, есть Иран, Турция, ОАЭ, Катар и Саудовская Аравия. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Если мы говорим о нашем близком окружении, то, конечно же, это страны Ближнего Востока — Иран, Турция, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар», — заявил Лавров. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

Ранее Саудовская Аравия и Россия договорились об укреплении сотрудничества стран в оборонной сфере. Оно будет направлено на достижение общих интересов. Об этом говорилось в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, которое было сделано по итогам визита Путина в страну.

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Среди государств, с которыми Россия имеет близкие отношения, есть Иран, Турция, ОАЭ, Катар и Саудовская Аравия. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Если мы говорим о нашем близком окружении, то, конечно же, это страны Ближнего Востока — Иран, Турция, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар», — заявил Лавров. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Ранее Саудовская Аравия и Россия договорились об укреплении сотрудничества стран в оборонной сфере. Оно будет направлено на достижение общих интересов. Об этом говорилось в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, которое было сделано по итогам визита Путина в страну.
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