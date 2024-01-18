Лавров назвал самых близких союзников России

Лавров назвал Иран, Турцию, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар близкими РФ

18 января 2024 в 14:36 Размер текста - 17 +

Лавров озвучил близкое окружение России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Среди государств, с которыми Россия имеет близкие отношения, есть Иран, Турция, ОАЭ, Катар и Саудовская Аравия. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Если мы говорим о нашем близком окружении, то, конечно же, это страны Ближнего Востока — Иран, Турция, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар», — заявил Лавров. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Ранее Саудовская Аравия и Россия договорились об укреплении сотрудничества стран в оборонной сфере. Оно будет направлено на достижение общих интересов. Об этом говорилось в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, которое было сделано по итогам визита Путина в страну.

Среди государств, с которыми Россия имеет близкие отношения, есть Иран, Турция, ОАЭ, Катар и Саудовская Аравия. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Если мы говорим о нашем близком окружении, то, конечно же, это страны Ближнего Востока — Иран, Турция, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар», — заявил Лавров. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Ранее Саудовская Аравия и Россия договорились об укреплении сотрудничества стран в оборонной сфере. Оно будет направлено на достижение общих интересов. Об этом говорилось в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, которое было сделано по итогам визита Путина в страну.