Челябинцев на Крещение ждут горячие купели

Челябинцев ждут на Крещение не только проруби, но и горячие купели Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителям Челябинской области на Крещение предложат окунуться в горячих купелях. Как URA.RU рассказали участники рынка искусственных термальных источников, 18 января их будут освящать.

«Купель на термальном курорте „Баден-Баден Еткуль“ будет освящаться 18 января в 20 часов. Будут действовать два внешних бассейна с температурой воды 35 — 40 градусов и один внутренний с температурой 26 — 29 градусов. Работа комплекса продлится до часу ночи», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Баден-Баден».

Год назад комплекс в Крещение ночью и днем продал 1284 билета, но посетителей было еще больше. Стоимость билета составит 700 рублей. На объекте ждут посетителей не только из Челябинска, но и других городов региона, Екатеринбурга, Уфы и Казахстана.

Также на два часа дольше, до часу ночи, будут работать термы Voda в микрорайоне Вишневая горка Сосновского района. Купель будет оборудована в проруби, к настоящему моменту она освящена. Чин совершил настоятель храма Вознесения Господня в поселке Западный-2 отец Игорь Ермаков. В шаговой доступности от купели продолжат функционировать бассейны с теплой водой.

В термальном комплексе «Александрия» Еткульского района купание в бассейнах с температурой 36 градусов продлится до пяти часов утра. Билет на полтора часа обойдется в 700 рублей, но действует акция удваивающая время пользования.

Также бассейн освятят на территории храма Всех Святых в поселке Тарасовка под Челябинском. Бассейн пластиковый, и в него можно будет окунуться на Крещение.

В Челябинске на праздник будет открыто пять купелей. Они будут действовать на Шершнях, Смолино и Первом озере.