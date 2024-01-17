Политика Власть Экс-омбудсмен ЯНАО готовится к выборам в заксобрание. Инсайд 18 января 2024 в 16:45 Размер текста - 17 + Анатолий Сак претендует на мандат депутата Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Экс-омбудсмен ЯНАО Анатолий Сак готовится к избирательной кампании, заручаясь поддержкой влиятельных земляков. Как сообщают источники URA.RU, бывший уполномоченный по правам человека создал в регионе отделение Гражданского комитета России, председателями которого он утвердил известных в муниципалитетах людей. «Председателями местных отделений комитета стали: сенатор Совета Федерации Григорий Ледков в Тазовском, председатель избиркома Лабытнанги Татьяна Цитович, глава союза казаков в Надыме Дмитрий Качалко, который выдвигался в депутаты Тюменской облдумы от „Справедливой России“ и другие. Своим замом Сак сделал главу ямальских эсеров — Максима Лазарева», — сообщил источник. По инсайдерской информации, таким образом Сак заручился их поддержкой и готовится войти в заксобрание в 2025 году от «Справедливой России». При этом, ранее инсайдеры сообщали, что реготделение ЛДПР хотело, чтобы политик выдвигался от их партии, однако после от этой идеи они отказались. Агентство направило запрос Анатолию Саку, но на момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что Сак покинул пост омбудсмена в феврале прошлого года. Экс-омбудсмен ЯНАО Анатолий Сак готовится к избирательной кампании, заручаясь поддержкой влиятельных земляков. Как сообщают источники URA.RU, бывший уполномоченный по правам человека создал в регионе отделение Гражданского комитета России, председателями которого он утвердил известных в муниципалитетах людей. «Председателями местных отделений комитета стали: сенатор Совета Федерации Григорий Ледков в Тазовском, председатель избиркома Лабытнанги Татьяна Цитович, глава союза казаков в Надыме Дмитрий Качалко, который выдвигался в депутаты Тюменской облдумы от „Справедливой России“ и другие. Своим замом Сак сделал главу ямальских эсеров — Максима Лазарева», — сообщил источник. По инсайдерской информации, таким образом Сак заручился их поддержкой и готовится войти в заксобрание в 2025 году от «Справедливой России». При этом, ранее инсайдеры сообщали, что реготделение ЛДПР хотело, чтобы политик выдвигался от их партии, однако после от этой идеи они отказались. Агентство направило запрос Анатолию Саку, но на момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что Сак покинул пост омбудсмена в феврале прошлого года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям