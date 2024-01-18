Избиение раздетого пермского школьника на морозе оказалось пранком

ГУ МВД: бегающий от школьников раздетый пермский мальчик сам снял одежду

18 января 2024 в 15:45 Размер текста - 17 +

Погоня за раздетым школьником оказалась шуткой Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сотрудники ПДН нашли детей, которые бегали за раздетым мальчиком по улице в мороз и пинали его. Оказалось, что все они дружат между собой, а снял одежду школьник, чтобы заболеть и не ходить в школу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «Сотрудники ПДН нашли детей, которые бегали по улице за раздетым мальчиком. Ими оказались учащиеся одной из школ в Кондратово. Подросткам по 11, 12 и 14 лет. Мальчик, который бегал раздетым заявил, что снял одежду сам. Он хотел заболеть и не ходить в школу», — рассказали в полиции. В полиции отмечают, что по факту публикации видео, где один раздетый школьник бежит, а другие его догоняют и пинают, продолжается проверка. Ранее эту историю взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин. Он поручил пермским следователям возбудить уголовное дело.

Сотрудники ПДН нашли детей, которые бегали за раздетым мальчиком по улице в мороз и пинали его. Оказалось, что все они дружат между собой, а снял одежду школьник, чтобы заболеть и не ходить в школу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «Сотрудники ПДН нашли детей, которые бегали по улице за раздетым мальчиком. Ими оказались учащиеся одной из школ в Кондратово. Подросткам по 11, 12 и 14 лет. Мальчик, который бегал раздетым заявил, что снял одежду сам. Он хотел заболеть и не ходить в школу», — рассказали в полиции. В полиции отмечают, что по факту публикации видео, где один раздетый школьник бежит, а другие его догоняют и пинают, продолжается проверка. Ранее эту историю взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин. Он поручил пермским следователям возбудить уголовное дело.