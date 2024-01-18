Избиение раздетого пермского школьника на морозе оказалось пранком

ГУ МВД: бегающий от школьников раздетый пермский мальчик сам снял одежду
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Погоня за раздетым школьником оказалась шуткой Фото:

Сотрудники ПДН нашли детей, которые бегали за раздетым мальчиком по улице в мороз и пинали его. Оказалось, что все они дружат между собой, а снял одежду школьник, чтобы заболеть и не ходить в школу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

«Сотрудники ПДН нашли детей, которые бегали по улице за раздетым мальчиком. Ими оказались учащиеся одной из школ в Кондратово. Подросткам по 11, 12 и 14 лет. Мальчик, который бегал раздетым заявил, что снял одежду сам. Он хотел заболеть и не ходить в школу», — рассказали в полиции.

В полиции отмечают, что по факту публикации видео, где один раздетый школьник бежит, а другие его догоняют и пинают, продолжается проверка. Ранее эту историю взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин. Он поручил пермским следователям возбудить уголовное дело.

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Сотрудники ПДН нашли детей, которые бегали за раздетым мальчиком по улице в мороз и пинали его. Оказалось, что все они дружат между собой, а снял одежду школьник, чтобы заболеть и не ходить в школу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «Сотрудники ПДН нашли детей, которые бегали по улице за раздетым мальчиком. Ими оказались учащиеся одной из школ в Кондратово. Подросткам по 11, 12 и 14 лет. Мальчик, который бегал раздетым заявил, что снял одежду сам. Он хотел заболеть и не ходить в школу», — рассказали в полиции. В полиции отмечают, что по факту публикации видео, где один раздетый школьник бежит, а другие его догоняют и пинают, продолжается проверка. Ранее эту историю взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин. Он поручил пермским следователям возбудить уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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