Мэр Челябинска Котова сообщила о вине управляющих компаний в уборке мусора

Наталья Котова сообщила о безответственности ряда управляющих компаний Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В мусорном коллапсе, который начался в Челябинске в конце 2023 года, виноваты не только обильные осадки, но и ряд управляющих компаний, которые ушли на длинные выходные и перестали выходить на связь. Их работу пришлось выполнять районным администрациям, сообщила глава Челябинска Наталья Котова.

«Есть ряд управляющих компаний, до которых было невозможно дозвониться ни мэрии, ни регоператору. Администрация районов нанимала специалистов, чтобы выполнить работу за них. Такого не должно быть», — заявила Котова в эфире телеканала «Россия — Южный Урал».

Котова подчеркнула, что губернатор региона дал правильное поручение составить список недобросовестных УК по обращениям жителей Челябинска в жилинспекцию. Этот перечень может стать основанием для решений челябинцев сменить обслуживающую организацию.

Ранее мэрия Челябинска назвала ответственных за чистку дорог. Это может быть муниципалитет, ТСЖ или УК или частная компания.