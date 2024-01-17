Жители газовой столицы ЯНАО не могут попасть на прием к нескольким врачам

В Новом Уренгое жители не могут попасть к стоматологу и гастроэнтерологу

18 января 2024 в 17:17 Размер текста - 17 +

В больнице Нового Уренгоя отсутствует взрослый гастроэнтеролог Фото: Анна Майорова © URA.RU Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) ожидают прием у стоматолога несколько месяцев. Кроме того, пациенты с заболеваниями органов желудочно-кишечного тракта не могут попасть к гастроэнтерологу из-за отсутствия врача. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила горожанка. «В больнице нет взрослого гастроэнтеролога, хотя он очень нужен. К врачу можно попасть только в платной клинике. И к стоматологам попасть — большая проблема. Ждешь по 2 месяца, чтобы на прием записаться. Муж долгое время не может записаться к стоматологу-хирургу», — рассказала собеседница агентства. В окружном департаменте здравоохранения корреспонденту URA.RU пояснили, что в настоящее время гастроэнтеролог находится в декрете, а в стоматологическом отделе пациентов принимает большое количество специалистов. «Найти временного специалиста сложно, но медучреждение прилагает максимум усилий для этого. На время отсутствия гастроэнтеролога или любого другого узкого специалиста, помощь организована через врача терапевта или педиатра. Участковый доктор назначает телемедицинскую консультацию с федеральным центром или направит за пределы региона с оплатой проезда. Что касается стоматологии, в городе работают 18 взрослых специалистов, 12 детских стоматологов и 2 детских ортодонта. Ежедневно они принимают 105 детей и 220 взрослых. Записаться можно как через электронные ресурсы, так и через кол-центр», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщило, что маленькие пациенты больницы в Ноябрьске (ЯНАО) не могут попасть на прием офтальмолога. О данной ситуации узнала Ксения Собчак и раскритиковала работу поликлиники. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) ожидают прием у стоматолога несколько месяцев. Кроме того, пациенты с заболеваниями органов желудочно-кишечного тракта не могут попасть к гастроэнтерологу из-за отсутствия врача. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила горожанка. «В больнице нет взрослого гастроэнтеролога, хотя он очень нужен. К врачу можно попасть только в платной клинике. И к стоматологам попасть — большая проблема. Ждешь по 2 месяца, чтобы на прием записаться. Муж долгое время не может записаться к стоматологу-хирургу», — рассказала собеседница агентства. В окружном департаменте здравоохранения корреспонденту URA.RU пояснили, что в настоящее время гастроэнтеролог находится в декрете, а в стоматологическом отделе пациентов принимает большое количество специалистов. «Найти временного специалиста сложно, но медучреждение прилагает максимум усилий для этого. На время отсутствия гастроэнтеролога или любого другого узкого специалиста, помощь организована через врача терапевта или педиатра. Участковый доктор назначает телемедицинскую консультацию с федеральным центром или направит за пределы региона с оплатой проезда. Что касается стоматологии, в городе работают 18 взрослых специалистов, 12 детских стоматологов и 2 детских ортодонта. Ежедневно они принимают 105 детей и 220 взрослых. Записаться можно как через электронные ресурсы, так и через кол-центр», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщило, что маленькие пациенты больницы в Ноябрьске (ЯНАО) не могут попасть на прием офтальмолога. О данной ситуации узнала Ксения Собчак и раскритиковала работу поликлиники.