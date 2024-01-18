Лукашенко сказал «досвидос» уходящим западным брендам. Видео

Лукашенко: Белоруссия справится без западных брендов

18 января 2024 в 17:08 Размер текста - 17 +

Александр Лукашенко показал безразличие к уходу западных брендов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Белоруссии Александр Лукашенко «досвидос» иностранным брендам, которые намерены уйти с рынка республики. Об этом глава государства сказал во время совещания с руководством Совета министров. «Если иностранцы, которые имеют здесь собственность, предприятия, компании типа „Макдональдс“, уходят с нашего рынка, то, как я говорил, досвидос! Мы разберемся сами», — сказал Александр Лукашенко. Белоруссия подверглась западным санкциям в 2022 году, так как продолжила сотрудничать с Россией на фоне спецоперации на Украине. Так, с начала 2023 года республику покинули компания Boeing, автомобильный концерн Volvo и шведский ритейлер H&M.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко «досвидос» иностранным брендам, которые намерены уйти с рынка республики. Об этом глава государства сказал во время совещания с руководством Совета министров. «Если иностранцы, которые имеют здесь собственность, предприятия, компании типа „Макдональдс“, уходят с нашего рынка, то, как я говорил, досвидос! Мы разберемся сами», — сказал Александр Лукашенко. Белоруссия подверглась западным санкциям в 2022 году, так как продолжила сотрудничать с Россией на фоне спецоперации на Украине. Так, с начала 2023 года республику покинули компания Boeing, автомобильный концерн Volvo и шведский ритейлер H&M.