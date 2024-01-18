Лукашенко сказал «досвидос» уходящим западным брендам. Видео

Лукашенко: Белоруссия справится без западных брендов
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Совместное фотографирование глав независимых государств СНГ. Бишкек, Республика Киргизия, лукашенко александр
Александр Лукашенко показал безразличие к уходу западных брендов Фото:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко «досвидос» иностранным брендам, которые намерены уйти с рынка республики. Об этом глава государства сказал во время совещания с руководством Совета министров.

«Если иностранцы, которые имеют здесь собственность, предприятия, компании типа „Макдональдс“, уходят с нашего рынка, то, как я говорил, досвидос! Мы разберемся сами», — сказал Александр Лукашенко.

Белоруссия подверглась западным санкциям в 2022 году, так как продолжила сотрудничать с Россией на фоне спецоперации на Украине. Так, с начала 2023 года республику покинули компания Boeing, автомобильный концерн Volvo и шведский ритейлер H&M.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко «досвидос» иностранным брендам, которые намерены уйти с рынка республики. Об этом глава государства сказал во время совещания с руководством Совета министров. «Если иностранцы, которые имеют здесь собственность, предприятия, компании типа „Макдональдс“, уходят с нашего рынка, то, как я говорил, досвидос! Мы разберемся сами», — сказал Александр Лукашенко. Белоруссия подверглась западным санкциям в 2022 году, так как продолжила сотрудничать с Россией на фоне спецоперации на Украине. Так, с начала 2023 года республику покинули компания Boeing, автомобильный концерн Volvo и шведский ритейлер H&M.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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