Президент Белоруссии Александр Лукашенко «досвидос» иностранным брендам, которые намерены уйти с рынка республики. Об этом глава государства сказал во время совещания с руководством Совета министров.
«Если иностранцы, которые имеют здесь собственность, предприятия, компании типа „Макдональдс“, уходят с нашего рынка, то, как я говорил, досвидос! Мы разберемся сами», — сказал Александр Лукашенко.
Белоруссия подверглась западным санкциям в 2022 году, так как продолжила сотрудничать с Россией на фоне спецоперации на Украине. Так, с начала 2023 года республику покинули компания Boeing, автомобильный концерн Volvo и шведский ритейлер H&M.
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