«Новых людей» в Тюмени возглавит 25-летний ставленник центрального штаба партии. Инсайд

Реготделение партии «Новые люди» в Тюмени возглавит Кирилл Бучков

19 января 2024 в 14:53 Размер текста - 17 +

Определился будущий руководитель тюменского штаба «Новых людей» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «Новых людей» в Тюмени возглавит 25-летний экс-руководитель партии в Свердловской области Кирилл Бочков. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к ситуации. Тюменский секретарь «Новых людей» Осатюк покидает свой пост. Инсайд «Бочков возглавлял реготделение в Екатеринбурге. Баллотировался в гордуму Москвы на выборах в прошлом году. Молодой. Для Тюмени человек совершенно новый», — сообщают собеседники агентства. В тюменской политике такое решение центрального штаба называют сомнительным: нового варяга может ждать та же участь, что и прежнего неместного секретаря Владислава Осатюка, который приехал из Москвы. Он был чужим для тюменских властей, поэтому его регулярно снимали с выборов, а партия не получала мандаты. По данным URA.RU, тюменский внутрипол вновь настаивал на том, чтобы отделение возглавил кто-нибудь из тюменских лидеров общественного мнения. Областное правительство даже предлагало «альтернативные» кандидатуры, но «Новые люди» не пошли на уступки. Сумеет ли новый руководитель наладить отношения с внутриполом учитывая сложившийся долгоиграющий конфликт, остается интригой.

«Новых людей» в Тюмени возглавит 25-летний экс-руководитель партии в Свердловской области Кирилл Бочков. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к ситуации. «Бочков возглавлял реготделение в Екатеринбурге. Баллотировался в гордуму Москвы на выборах в прошлом году. Молодой. Для Тюмени человек совершенно новый», — сообщают собеседники агентства. В тюменской политике такое решение центрального штаба называют сомнительным: нового варяга может ждать та же участь, что и прежнего неместного секретаря Владислава Осатюка, который приехал из Москвы. Он был чужим для тюменских властей, поэтому его регулярно снимали с выборов, а партия не получала мандаты. По данным URA.RU, тюменский внутрипол вновь настаивал на том, чтобы отделение возглавил кто-нибудь из тюменских лидеров общественного мнения. Областное правительство даже предлагало «альтернативные» кандидатуры, но «Новые люди» не пошли на уступки. Сумеет ли новый руководитель наладить отношения с внутриполом учитывая сложившийся долгоиграющий конфликт, остается интригой.