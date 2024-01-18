18 января 2024

«Новых людей» в Тюмени возглавит 25-летний ставленник центрального штаба партии. Инсайд

Реготделение партии «Новые люди» в Тюмени возглавит Кирилл Бучков
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание комиссии по местному самоуправлению. Курган , депутат, чиновник, руки, бумаги к заседанию
Определился будущий руководитель тюменского штаба «Новых людей» Фото:

«Новых людей» в Тюмени возглавит 25-летний экс-руководитель партии в Свердловской области Кирилл Бочков. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к ситуации.

Тюменский секретарь «Новых людей» Осатюк покидает свой пост. Инсайд

«Бочков возглавлял реготделение в Екатеринбурге. Баллотировался в гордуму Москвы на выборах в прошлом году. Молодой. Для Тюмени человек совершенно новый», — сообщают собеседники агентства.

В тюменской политике такое решение центрального штаба называют сомнительным: нового варяга может ждать та же участь, что и прежнего неместного секретаря Владислава Осатюка, который приехал из Москвы. Он был чужим для тюменских властей, поэтому его регулярно снимали с выборов, а партия не получала мандаты.

По данным URA.RU, тюменский внутрипол вновь настаивал на том, чтобы отделение возглавил кто-нибудь из тюменских лидеров общественного мнения. Областное правительство даже предлагало «альтернативные» кандидатуры, но «Новые люди» не пошли на уступки. Сумеет ли новый руководитель наладить отношения с внутриполом учитывая сложившийся долгоиграющий конфликт, остается интригой.

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«Новых людей» в Тюмени возглавит 25-летний экс-руководитель партии в Свердловской области Кирилл Бочков. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к ситуации. «Бочков возглавлял реготделение в Екатеринбурге. Баллотировался в гордуму Москвы на выборах в прошлом году. Молодой. Для Тюмени человек совершенно новый», — сообщают собеседники агентства. В тюменской политике такое решение центрального штаба называют сомнительным: нового варяга может ждать та же участь, что и прежнего неместного секретаря Владислава Осатюка, который приехал из Москвы. Он был чужим для тюменских властей, поэтому его регулярно снимали с выборов, а партия не получала мандаты. По данным URA.RU, тюменский внутрипол вновь настаивал на том, чтобы отделение возглавил кто-нибудь из тюменских лидеров общественного мнения. Областное правительство даже предлагало «альтернативные» кандидатуры, но «Новые люди» не пошли на уступки. Сумеет ли новый руководитель наладить отношения с внутриполом учитывая сложившийся долгоиграющий конфликт, остается интригой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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