ЯНАО назвали привлекательным для медработников

18 января 2024 в 17:49 Размер текста - 17 +

Несмотря на усилия властей, больницы ЯНАО остро нуждаются в специалистах узкого и широкого профиля Фото: Анна Майорова © URA.RU В департаменте здравоохранения считают Ямал привлекательным в экономическом плане для медицинских кадров. URA.RU направила запрос чиновникам от здравоохранения после публикации о нехватке офтальмологов в Ноябрьской ЦГБ. Работу амбулатории раскритиковала Ксения Собчак в своем telegram-канале «Кровавая барыня». «В регионе всем работникам бюджетной сферы начисляются полные северные, средняя зарплата врача — 254 тысячи рублей, больница компенсирует часть суммы за аренду жилья. В экономическом смысле регион остается привлекательным для медицинских работников. Кроме того, с этого года округ будет компенсировать оплату аренды жилья 25 тысячам врачей, приехавшим на работу в газовую столицу. Это хорошее подспорье, учитывая открытие хирургии, радиологии, участковой больницы в Коротчаево», — комментируют запрос URA.RU в департаменте здравоохранения округа. В настоящее время в детской поликлинике Ноябрьской ЦГБ прием ведет один офтальмолог. Второй специалист находится в отпуске. В регистратуре амбулатории рассказали, что записаться к специалисту можно на портале Госуслуг. Если не удастся получить электронный талон, а это очень вероятно, следует прийти на прием и отстоять очередь, но опять-таки вероятность удачи крайне низка. «Пациентов очень много, вы не попадете», — сказали агентству в поликлинике. По данным ЦЗН ЯНАО, в Ноябрьской ЦГБ сохраняется 152 вакансии. Больница остро нуждается в шести врачах-акушерах, в восьми анестезиологах-реаниматологах, в пяти терапевтах, трех педиатрах. Нужны также стоматологи, рентгенологи, травматологи-ортопеды и множество других специалистов. Ощутимая нехватка врачей как узкого, так и широкого профиля сохраняется во всех стационарных и амбулаторных учреждениях ЯНАО. По данным банка вакансий окружного центра занятости населения, в медучреждения Ямала требуются несколько эндокринологов, 10 офтальмологов, 14 педиатров, в том числе по два специалиста в Ноябрьскую ГБ и в Ново-Уренгойские больницы. Предлагаемые зарплаты — от 63 до 208 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что жители Ноябрьска возмущены нехваткой офтальмологов в детской поликлинике. Родителям с маленькими пациентами приходится часами выстаивать в длинных очередях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В департаменте здравоохранения считают Ямал привлекательным в экономическом плане для медицинских кадров. URA.RU направила запрос чиновникам от здравоохранения после публикации о нехватке офтальмологов в Ноябрьской ЦГБ. Работу амбулатории раскритиковала Ксения Собчак в своем telegram-канале «Кровавая барыня». «В регионе всем работникам бюджетной сферы начисляются полные северные, средняя зарплата врача — 254 тысячи рублей, больница компенсирует часть суммы за аренду жилья. В экономическом смысле регион остается привлекательным для медицинских работников. Кроме того, с этого года округ будет компенсировать оплату аренды жилья 25 тысячам врачей, приехавшим на работу в газовую столицу. Это хорошее подспорье, учитывая открытие хирургии, радиологии, участковой больницы в Коротчаево», — комментируют запрос URA.RU в департаменте здравоохранения округа. В настоящее время в детской поликлинике Ноябрьской ЦГБ прием ведет один офтальмолог. Второй специалист находится в отпуске. В регистратуре амбулатории рассказали, что записаться к специалисту можно на портале Госуслуг. Если не удастся получить электронный талон, а это очень вероятно, следует прийти на прием и отстоять очередь, но опять-таки вероятность удачи крайне низка. «Пациентов очень много, вы не попадете», — сказали агентству в поликлинике. По данным ЦЗН ЯНАО, в Ноябрьской ЦГБ сохраняется 152 вакансии. Больница остро нуждается в шести врачах-акушерах, в восьми анестезиологах-реаниматологах, в пяти терапевтах, трех педиатрах. Нужны также стоматологи, рентгенологи, травматологи-ортопеды и множество других специалистов. Ощутимая нехватка врачей как узкого, так и широкого профиля сохраняется во всех стационарных и амбулаторных учреждениях ЯНАО. По данным банка вакансий окружного центра занятости населения, в медучреждения Ямала требуются несколько эндокринологов, 10 офтальмологов, 14 педиатров, в том числе по два специалиста в Ноябрьскую ГБ и в Ново-Уренгойские больницы. Предлагаемые зарплаты — от 63 до 208 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что жители Ноябрьска возмущены нехваткой офтальмологов в детской поликлинике. Родителям с маленькими пациентами приходится часами выстаивать в длинных очередях.