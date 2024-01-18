Юрист объяснил, как пойманный с мефедроном актер Руденко «сам себя закопал»

Юрист Чернецов: Руденко светит реальный срок за найденный пакет с мефедроном
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Актеру Анатолию Руденко светит реальный срок, считает Александр Чернецов Фото:

Российский актер, известный по ролям в сериалах «Триггер» и «Каменская», Анатолий Руденко закопал себя в юридическом плане, когда сначала нервничал, а потом пытался нелепо оправдаться за найденный у него пакетик мефедрона. Об этом заявил юрист Александр Чернецов.

«С юридической точки зрения человек сам себя закопал. Вот почему адвокаты постоянно говорят о том, что квалифицированная юридическая помощь нужна с первых минут задержания», — отметил юрист Александр Чернецов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Юрист отметил, что оправдания актера изначально выглядели нелепо.

Актера Анатолия Руденко задержали в Москве с пакетиком мефедрона, когда тот находился в такси. Пытаясь оправдаться, актер запутался в собственных показаниях. Позже стало известно, что в попытках скрыть подозрительный пакет, Руденко приклеил его скотчем в область паха. Юристы считают, что актеру светит реальный срок.

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Российский актер, известный по ролям в сериалах «Триггер» и «Каменская», Анатолий Руденко закопал себя в юридическом плане, когда сначала нервничал, а потом пытался нелепо оправдаться за найденный у него пакетик мефедрона. Об этом заявил юрист Александр Чернецов. «С юридической точки зрения человек сам себя закопал. Вот почему адвокаты постоянно говорят о том, что квалифицированная юридическая помощь нужна с первых минут задержания», — отметил юрист Александр Чернецов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Юрист отметил, что оправдания актера изначально выглядели нелепо. Актера Анатолия Руденко задержали в Москве с пакетиком мефедрона, когда тот находился в такси. Пытаясь оправдаться, актер запутался в собственных показаниях. Позже стало известно, что в попытках скрыть подозрительный пакет, Руденко приклеил его скотчем в область паха. Юристы считают, что актеру светит реальный срок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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