Юрист объяснил, как пойманный с мефедроном актер Руденко «сам себя закопал»

Юрист Чернецов: Руденко светит реальный срок за найденный пакет с мефедроном

18 января 2024 в 18:37 Размер текста - 17 +

Актеру Анатолию Руденко светит реальный срок, считает Александр Чернецов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Российский актер, известный по ролям в сериалах «Триггер» и «Каменская», Анатолий Руденко закопал себя в юридическом плане, когда сначала нервничал, а потом пытался нелепо оправдаться за найденный у него пакетик мефедрона. Об этом заявил юрист Александр Чернецов. «С юридической точки зрения человек сам себя закопал. Вот почему адвокаты постоянно говорят о том, что квалифицированная юридическая помощь нужна с первых минут задержания», — отметил юрист Александр Чернецов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Юрист отметил, что оправдания актера изначально выглядели нелепо. Актера Анатолия Руденко задержали в Москве с пакетиком мефедрона, когда тот находился в такси. Пытаясь оправдаться, актер запутался в собственных показаниях. Позже стало известно, что в попытках скрыть подозрительный пакет, Руденко приклеил его скотчем в область паха. Юристы считают, что актеру светит реальный срок.

Российский актер, известный по ролям в сериалах «Триггер» и «Каменская», Анатолий Руденко закопал себя в юридическом плане, когда сначала нервничал, а потом пытался нелепо оправдаться за найденный у него пакетик мефедрона. Об этом заявил юрист Александр Чернецов. «С юридической точки зрения человек сам себя закопал. Вот почему адвокаты постоянно говорят о том, что квалифицированная юридическая помощь нужна с первых минут задержания», — отметил юрист Александр Чернецов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Юрист отметил, что оправдания актера изначально выглядели нелепо. Актера Анатолия Руденко задержали в Москве с пакетиком мефедрона, когда тот находился в такси. Пытаясь оправдаться, актер запутался в собственных показаниях. Позже стало известно, что в попытках скрыть подозрительный пакет, Руденко приклеил его скотчем в область паха. Юристы считают, что актеру светит реальный срок.