Прокуратура проверит поезд, из-под колес которого челябинка спасла ребенка

На данный момент транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия Фото: Игорь Пантин © URA.RU

Прокуратура проверит поезд, из-под колес которого жительница Челябинска вытащила ребенка. Как сообщили в пресс-службе ведомства, информация о пересечении железнодорожных путей несовершеннолетними под железнодорожным составом появилась в СМИ 18 января.

«18 января в ходе мониторинга средств массовой информации в одной из социальных сетей была обнаружена публикация, сообщающая о том, что на железнодорожном переезде рядом со станцией Аргаяш Южно-Уральской железной дороги остановился грузовой поезд, загородивший проход от центра села к частному сектору», — сообщили в ведомстве.

После проверки видео была установлена попытка пересечения жд путей несовершеннолетними под поездом. По данному факту прокуратурой проводятся надзорные мероприятия.

Инцидент произошел 17 января на железнодорожном переходе села Аргаяш. Девочка пыталась проползти под составом и едва не угодила под начавший движение поезд. Ребенка спасла местная жительница. Аргаяшцы считают, что необходим оборудованный железнодорожный переход.