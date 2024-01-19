Роскачество напомнило о правилах перевозки детей в такси

19 января 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

Детей обязательно нужно перевозить на детском кресле в такси до семи лет, напоминает Роскачество Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Согласно Правилам дорожного движения (ПДД), дети при поездке в такси должны быть обязательно пристегнуты. Если ребенку не исполнилось семи лет, он обязательно должен ездить в автокресле, но в ГИБДД рекомендуют использовать кресло до 12 лет. Об актуальных правилах перевозки несовершеннолетних в автомобиле напомнило Роскачество. Соответствующий документ имеется в распоряжении URA.RU. Как перевозят детей в такси Для поездки детей на такси применимы те же требования, которые актуальны для перевозки ребенка в частном автомобиле. Перевозить детей в такси можно только с использованием специальных устройств удерживания. Водители такси, предоставляющего услуги по перевозке детей, обязательно должны иметь специальное место для этого, согласно руководству по эксплуатации автомобиля. При этом клиенты имеют право использовать собственное детское кресло, если его возможно использовать в автомобиле. Также родители должны указать при заказе автомобиля возраст ребенка, чтобы потом не было ситуаций, когда кресло не подходит ребенку и водитель вынужден отказаться от поездки. Если ребенок уже достиг 12 лет, согласно ПДД, ему достаточно быть пристегнутым штатным ремнем безопасности. Но в ГИБДД рекомендуют продолжать использовать детские кресла. Кто ответственен за перевозку детей в такси Новость по теме Какие изменения ждут автовладельцев в 2024 году Если ребенок едет в такси вместе с родителями, всю ответственность за соблюдение правил по правильному размещению несовершеннолетнего, не достигшего 12 лет, берет на себя именно водитель, подчеркивает Роскачество. Соответственно, штраф за нарушение правил будет также оплачивать водитель. Именно по этой причине таксисты часто отказываются перевозить пассажиров с детьми, если те изначально не указали соответствующий пункт при заказе машины. И они имеют на это право. Однако, согласно Гражданскому кодексу РФ, если водитель по неоправданным причинам отказывается от поездки, то родители вправе обратиться в суд по факту уклонения водителем своих обязанностей. Роскачество также советует родителям иметь при себе документы на детское кресло. Это поможет избежать непредвиденных ситуаций, когда водитель отказывается от поездки. Можно ли перевозить ребенка без родителей Роскачество отмечает, что ПДД не запрещает перевозить детей в такси без сопровождения родителей. Водитель в таком случае занимается сопровождением несовершеннолетнего и, соответственно, берет на себя всю ответственность и риски. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Согласно Правилам дорожного движения (ПДД), дети при поездке в такси должны быть обязательно пристегнуты. Если ребенку не исполнилось семи лет, он обязательно должен ездить в автокресле, но в ГИБДД рекомендуют использовать кресло до 12 лет. Об актуальных правилах перевозки несовершеннолетних в автомобиле напомнило Роскачество. Соответствующий документ имеется в распоряжении URA.RU. Для поездки детей на такси применимы те же требования, которые актуальны для перевозки ребенка в частном автомобиле. Перевозить детей в такси можно только с использованием специальных устройств удерживания. Водители такси, предоставляющего услуги по перевозке детей, обязательно должны иметь специальное место для этого, согласно руководству по эксплуатации автомобиля. При этом клиенты имеют право использовать собственное детское кресло, если его возможно использовать в автомобиле. Также родители должны указать при заказе автомобиля возраст ребенка, чтобы потом не было ситуаций, когда кресло не подходит ребенку и водитель вынужден отказаться от поездки. Если ребенок уже достиг 12 лет, согласно ПДД, ему достаточно быть пристегнутым штатным ремнем безопасности. Но в ГИБДД рекомендуют продолжать использовать детские кресла. Если ребенок едет в такси вместе с родителями, всю ответственность за соблюдение правил по правильному размещению несовершеннолетнего, не достигшего 12 лет, берет на себя именно водитель, подчеркивает Роскачество. Соответственно, штраф за нарушение правил будет также оплачивать водитель. Именно по этой причине таксисты часто отказываются перевозить пассажиров с детьми, если те изначально не указали соответствующий пункт при заказе машины. И они имеют на это право. Однако, согласно Гражданскому кодексу РФ, если водитель по неоправданным причинам отказывается от поездки, то родители вправе обратиться в суд по факту уклонения водителем своих обязанностей. Роскачество также советует родителям иметь при себе документы на детское кресло. Это поможет избежать непредвиденных ситуаций, когда водитель отказывается от поездки. Роскачество отмечает, что ПДД не запрещает перевозить детей в такси без сопровождения родителей. Водитель в таком случае занимается сопровождением несовершеннолетнего и, соответственно, берет на себя всю ответственность и риски.