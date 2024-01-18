Mash: десятки украинских диверсантов пытались прорваться в Брянскую область

Украинская диверсионно-разведывательная группировка из порядка 20 человек пыталась проникнуть на территорию Брянской области. Тем не менее, атака была успешно отражена российскими пограничниками, пишет telegram-канал Mash.
«Украинская ДРГ в составе около 20 человек попыталась проникнуть на территорию России на границе с Брянской областью. Неудачно. <…> После отпора со стороны наших пограничников — отступили, понеся значительные потери», — говорится в сообщении telegram-канала. Уточняется, что диверсанты намеревались атаковать грузовик в селе Зерново Суземского района.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.
Ранее в СМИ сообщили, что в Харькове были уничтожены иностранные наемники, курировавшие украинских диверсантов. Одним ударом российские силы ликвидировали 20 боевиков.
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