Mash: десятки украинских диверсантов пытались прорваться в Брянскую область

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Атака украинской ДРГ была отражена российскими пограничниками Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинская диверсионно-разведывательная группировка из порядка 20 человек пыталась проникнуть на территорию Брянской области. Тем не менее, атака была успешно отражена российскими пограничниками, пишет telegram-канал Mash.

«Украинская ДРГ в составе около 20 человек попыталась проникнуть на территорию России на границе с Брянской областью. Неудачно. <…> После отпора со стороны наших пограничников — отступили, понеся значительные потери», — говорится в сообщении telegram-канала. Уточняется, что диверсанты намеревались атаковать грузовик в селе Зерново Суземского района.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.

Ранее в СМИ сообщили, что в Харькове были уничтожены иностранные наемники, курировавшие украинских диверсантов. Одним ударом российские силы ликвидировали 20 боевиков.

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Украинская диверсионно-разведывательная группировка из порядка 20 человек пыталась проникнуть на территорию Брянской области. Тем не менее, атака была успешно отражена российскими пограничниками, пишет telegram-канал Mash. «Украинская ДРГ в составе около 20 человек попыталась проникнуть на территорию России на границе с Брянской областью. Неудачно. <…> После отпора со стороны наших пограничников — отступили, понеся значительные потери», — говорится в сообщении telegram-канала. Уточняется, что диверсанты намеревались атаковать грузовик в селе Зерново Суземского района. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается. Ранее в СМИ сообщили, что в Харькове были уничтожены иностранные наемники, курировавшие украинских диверсантов. Одним ударом российские силы ликвидировали 20 боевиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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