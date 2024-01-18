Уральского бизнесмена, выехавшего на рельсы на Maybach, призвали явиться в ГИБДД

18 января 2024 в 20:16 Размер текста - 17 +

По данным ГИБДД, водитель иномарки нарушил правила Фото: Анна Майорова © URA.RU Водителя Maybach, который срезал путь и выехал на трамвайные пути в Екатеринбурге, призвали явиться в полицию, сообщили URA.RU в городской ГИБДД. По неофициальным данным, за рулем иномарки мог быть Роман Жданов — руководитель одного из ведущих подрядчиков городской мэрии — компании «Уралдортехнологии». «[Владельцу Maybach] грозит административная ответственность по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ пункт 9.1 ПДД. Санкция предусматривает штраф 1500 рублей. Рекомендуем водителю явиться в Госавтоинспекцию для дачи объяснений», — пояснили в ГИБДД Екатеринбурга. И добавили, что начали проверку по данному инциденту. О том, что за рулем иномарки, возможно, был Жданов, сообщило издание Е1.RU. Якобы он решил срезать путь, выехав на рельсы. Журналист URA.RU попытался оперативно связаться с организацией «Уралдортехнологии», но на звонок никто не ответил. Агентство готово предоставить Жданову возможность высказаться.

Водителя Maybach, который срезал путь и выехал на трамвайные пути в Екатеринбурге, призвали явиться в полицию, сообщили URA.RU в городской ГИБДД. По неофициальным данным, за рулем иномарки мог быть Роман Жданов — руководитель одного из ведущих подрядчиков городской мэрии — компании «Уралдортехнологии». «[Владельцу Maybach] грозит административная ответственность по ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ пункт 9.1 ПДД. Санкция предусматривает штраф 1500 рублей. Рекомендуем водителю явиться в Госавтоинспекцию для дачи объяснений», — пояснили в ГИБДД Екатеринбурга. И добавили, что начали проверку по данному инциденту. О том, что за рулем иномарки, возможно, был Жданов, сообщило издание Е1.RU. Якобы он решил срезать путь, выехав на рельсы. Журналист URA.RU попытался оперативно связаться с организацией «Уралдортехнологии», но на звонок никто не ответил. Агентство готово предоставить Жданову возможность высказаться.