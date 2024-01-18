18 января 2024

Кулеба назвал главную причину провала контрнаступления Украины

Кулеба: ВСУ провалили наступление из-за разведывательных дронов
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Дмитрий Кулеба,  stock
По мнению Кулебы, дроны РФ стали решающим фактором при проведении СВО Фото:
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал основную причину провала украинского контраступления — это активность разведывательных дронов России. Об этом Кулеба заявил на форуме в Давосе.

«Россия использует разведывательные дроны, подключенные к ударным дронам. Это происходит в таких масштабах, что солдаты (ВСУ) не могут двигаться», — приводит РИА Новости мнение Кулебы.

По словам руководителя МИД Украины, по этой причине бойцы ВСУ не могли выйти из леса или окопа. В случае обнаружения разведывательный дрон РФ отправлял координаты на ударный дрон, который уничтожал украинских военных.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Economist связал провал контрнаступления украинской армии с утечкой информации. По данным издания, Зеленский демонстрировал раздраженность и злость во время своего интервью и барабанил по столу пальцами, пишет телеканал RT. Кроме того, украинский лидер заявил, что жители страны занялись внутренней политикой в ущерб контрнаступлению.

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал основную причину провала украинского контраступления — это активность разведывательных дронов России. Об этом Кулеба заявил на форуме в Давосе. «Россия использует разведывательные дроны, подключенные к ударным дронам. Это происходит в таких масштабах, что солдаты (ВСУ) не могут двигаться», — приводит РИА Новости мнение Кулебы. По словам руководителя МИД Украины, по этой причине бойцы ВСУ не могли выйти из леса или окопа. В случае обнаружения разведывательный дрон РФ отправлял координаты на ударный дрон, который уничтожал украинских военных. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Economist связал провал контрнаступления украинской армии с утечкой информации. По данным издания, Зеленский демонстрировал раздраженность и злость во время своего интервью и барабанил по столу пальцами, пишет телеканал RT. Кроме того, украинский лидер заявил, что жители страны занялись внутренней политикой в ущерб контрнаступлению.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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