Кулеба назвал главную причину провала контрнаступления Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал основную причину провала украинского контраступления — это активность разведывательных дронов России. Об этом Кулеба заявил на форуме в Давосе.
«Россия использует разведывательные дроны, подключенные к ударным дронам. Это происходит в таких масштабах, что солдаты (ВСУ) не могут двигаться», — приводит РИА Новости мнение Кулебы.
По словам руководителя МИД Украины, по этой причине бойцы ВСУ не могли выйти из леса или окопа. В случае обнаружения разведывательный дрон РФ отправлял координаты на ударный дрон, который уничтожал украинских военных.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Economist связал провал контрнаступления украинской армии с утечкой информации. По данным издания, Зеленский демонстрировал раздраженность и злость во время своего интервью и барабанил по столу пальцами, пишет телеканал RT. Кроме того, украинский лидер заявил, что жители страны занялись внутренней политикой в ущерб контрнаступлению.
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