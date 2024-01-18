Армия и оружие Кулеба назвал главную причину провала контрнаступления Украины Кулеба: ВСУ провалили наступление из-за разведывательных дронов 19 января 2024 в 00:21 Размер текста - 17 + По мнению Кулебы, дроны РФ стали решающим фактором при проведении СВО Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал основную причину провала украинского контраступления — это активность разведывательных дронов России. Об этом Кулеба заявил на форуме в Давосе. «Россия использует разведывательные дроны, подключенные к ударным дронам. Это происходит в таких масштабах, что солдаты (ВСУ) не могут двигаться», — приводит РИА Новости мнение Кулебы. По словам руководителя МИД Украины, по этой причине бойцы ВСУ не могли выйти из леса или окопа. В случае обнаружения разведывательный дрон РФ отправлял координаты на ударный дрон, который уничтожал украинских военных. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Economist связал провал контрнаступления украинской армии с утечкой информации. По данным издания, Зеленский демонстрировал раздраженность и злость во время своего интервью и барабанил по столу пальцами, пишет телеканал RT. Кроме того, украинский лидер заявил, что жители страны занялись внутренней политикой в ущерб контрнаступлению. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал основную причину провала украинского контраступления — это активность разведывательных дронов России. Об этом Кулеба заявил на форуме в Давосе. «Россия использует разведывательные дроны, подключенные к ударным дронам. Это происходит в таких масштабах, что солдаты (ВСУ) не могут двигаться», — приводит РИА Новости мнение Кулебы. По словам руководителя МИД Украины, по этой причине бойцы ВСУ не могли выйти из леса или окопа. В случае обнаружения разведывательный дрон РФ отправлял координаты на ударный дрон, который уничтожал украинских военных. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Economist связал провал контрнаступления украинской армии с утечкой информации. По данным издания, Зеленский демонстрировал раздраженность и злость во время своего интервью и барабанил по столу пальцами, пишет телеканал RT. Кроме того, украинский лидер заявил, что жители страны занялись внутренней политикой в ущерб контрнаступлению. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям