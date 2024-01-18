18 января 2024

Украинским осужденным разрешат вступить в ряды ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые поправки в закон могут коснутся тех, кто уже отбыл наказание Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Осужденным украинцам хотят разрешить воевать за Вооруженные силы Украины. Для этого разрабатывают изменения в законе. Об этом заявила замминистра юстиции Елена Высоцкая.

«Первая преграда — законодательная, поэтому мы наработали законодательные изменения (в проект по мобилизации — прим. URA.RU) и подали их в комитет. Они очень дискуссионны, потому что армия должна отвлекаться на такую категорию людей, как бывшие осужденные или нынешние осужденные, если они присоединятся», — сказала в эфире украинского радио замминистра.

По ее словам, уже в января-феврале этого года могут быть приняты новые правила мобилизации. Высоцкая дополнила, что сейчас отказывают людям в мобилизации, если у них уже была судимость.

На Украине сохраняется режим военного положения и всеобщей мобилизации. Повестки украинцам могут приходить через мессенджеры. В Минобороны Украины заявили, что уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации считается нетяжким преступлением. Это означает, что всех осужденных за это могут призвать в армию. Там также отметили, что под призыв будут подпадать исключительно граждане призывного возраста.

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Осужденным украинцам хотят разрешить воевать за Вооруженные силы Украины. Для этого разрабатывают изменения в законе. Об этом заявила замминистра юстиции Елена Высоцкая. «Первая преграда — законодательная, поэтому мы наработали законодательные изменения (в проект по мобилизации — прим. URA.RU) и подали их в комитет. Они очень дискуссионны, потому что армия должна отвлекаться на такую категорию людей, как бывшие осужденные или нынешние осужденные, если они присоединятся», — сказала в эфире украинского радио замминистра. По ее словам, уже в января-феврале этого года могут быть приняты новые правила мобилизации. Высоцкая дополнила, что сейчас отказывают людям в мобилизации, если у них уже была судимость. На Украине сохраняется режим военного положения и всеобщей мобилизации. Повестки украинцам могут приходить через мессенджеры. В Минобороны Украины заявили, что уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации считается нетяжким преступлением. Это означает, что всех осужденных за это могут призвать в армию. Там также отметили, что под призыв будут подпадать исключительно граждане призывного возраста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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