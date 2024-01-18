Украинским осужденным разрешат вступить в ряды ВСУ

19 января 2024 в 01:26 Размер текста - 17 +

Новые поправки в закон могут коснутся тех, кто уже отбыл наказание Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Осужденным украинцам хотят разрешить воевать за Вооруженные силы Украины. Для этого разрабатывают изменения в законе. Об этом заявила замминистра юстиции Елена Высоцкая. «Первая преграда — законодательная, поэтому мы наработали законодательные изменения (в проект по мобилизации — прим. URA.RU) и подали их в комитет. Они очень дискуссионны, потому что армия должна отвлекаться на такую категорию людей, как бывшие осужденные или нынешние осужденные, если они присоединятся», — сказала в эфире украинского радио замминистра. По ее словам, уже в января-феврале этого года могут быть приняты новые правила мобилизации. Высоцкая дополнила, что сейчас отказывают людям в мобилизации, если у них уже была судимость. На Украине сохраняется режим военного положения и всеобщей мобилизации. Повестки украинцам могут приходить через мессенджеры. В Минобороны Украины заявили, что уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации считается нетяжким преступлением. Это означает, что всех осужденных за это могут призвать в армию. Там также отметили, что под призыв будут подпадать исключительно граждане призывного возраста.

Осужденным украинцам хотят разрешить воевать за Вооруженные силы Украины. Для этого разрабатывают изменения в законе. Об этом заявила замминистра юстиции Елена Высоцкая. «Первая преграда — законодательная, поэтому мы наработали законодательные изменения (в проект по мобилизации — прим. URA.RU) и подали их в комитет. Они очень дискуссионны, потому что армия должна отвлекаться на такую категорию людей, как бывшие осужденные или нынешние осужденные, если они присоединятся», — сказала в эфире украинского радио замминистра. По ее словам, уже в января-феврале этого года могут быть приняты новые правила мобилизации. Высоцкая дополнила, что сейчас отказывают людям в мобилизации, если у них уже была судимость. На Украине сохраняется режим военного положения и всеобщей мобилизации. Повестки украинцам могут приходить через мессенджеры. В Минобороны Украины заявили, что уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации считается нетяжким преступлением. Это означает, что всех осужденных за это могут призвать в армию. Там также отметили, что под призыв будут подпадать исключительно граждане призывного возраста.