Чем опасна временная регистрация других людей в своем жилье

Главный риск регистрации квартиранта связан с увеличением коммунальных платежей

19 января 2024 в 06:30 Размер текста - 17 +

Временную регистрацию можно получить для проживания в другом городе или регионе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Собственник может прописать в своем жилье кого угодно — в этом плане закон не ограничивает. При временной регистрации он также сможет распоряжаться квартирой по своему усмотрению, например, продать или подарить. Однако есть и определенные риски, подробнее о которых — в материале URA.RU. Что такое временная регистрация Временная регистрация в России — это официальное подтверждение проживания гражданина в определенном месте на определенный период времени. Ее можно получить для проживания в другом городе или регионе, например, для работы, лечения или учебы. Временная регистрация обязательна для тех, кто живет не по прописке более 90 дней, а ее срок составляет от трех месяцев до пяти лет. Риски временной регистрации Временная регистрация обязательна, однако собственник должен учитывать, что после регистрации другого человека в своей недвижимости: Арендатор может проживать в ней и регистрировать своих детей без согласия собственника, что закреплено в пункте девятом постановления Правительства РФ «Об утверждении правил регистрации и снятия граждан с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ»;

Выписать зарегистрированного без его согласия получится только через суд;

Могут прийти приставы (в случае, если у арендатора скопились долги) или представители военкомата (в случае призыва или мобилизации);

Если жильца отправят под домашний арест. Это так же может случиться по месту регистрации без учета того, временная она или постоянная;

Стоимость услуг ЖКХ, которые рассчитывают не по счетчикам, а по количеству зарегистрированных человек, увеличится;

Вмешательство органов опеки, которые в суде будут выступать против выселения ребенка без предоставления другого места проживания с условиями, не ухудшающими проживание несовершеннолетнего. Увеличение коммунальных платежей Еще одним негативным последствием временной регистрации является возможный рост коммунальных платежей. В таком случае расчет платы за коммуналку будет начисляться по количеству зарегистрированных в квартире. Временная регистрация может увеличить лишь платежи по нормативам. То есть если в жилье нет счетчиков воды, газа или электроэнергии, сумма квартплаты будет зависеть от количества прописанных на жилплощади, и не имеет значения, временная регистрация или постоянная. Как прекратить временную регистрацию арендатора Собственник, регистрируя кого-либо у себя в квартире, несет два риска. Во-первых, прописанный может попытаться остаться в квартире после того, как закончится его право жить в ней. Во-вторых, после того, как человек съедет с жилья, квартира сразу не перестанет быть местом, через которое арендатор коммуницировал с миром — еще долгое время собственник может получать почту, а на домашний телефон могут постоянно звонить банки и требовать погасить кредит. При этом временную регистрацию, согласно пятому пункту постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета», можно прекратить в любой момент. Для того, чтобы это сделать, собственник квартиры должен подать заявление о снятии с регистрационного учета по месту пребывания лично в ГУВМ МВД, по почте или через «Госуслуги». В том случае, если арендатор не хочет выписываться из жилья, придется действовать при помощи суда. Исковое заявление подается в районный суд по месту временной регистрации квартиранта. К заявлению прикладываются копии документов о праве собственности, копии паспорта, свидетельства о регистрации и другие доказательства, на которых истец основывает свои требования. Чем опасна фиктивная регистрация Если собственник временно прописывает в своей квартире человека, который там жить не собирается, — это уголовное преступление. Согласно ст. 322.2 УК РФ, фиктивная регистрация чревата весьма существенными последствиями: штраф от 100 до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты осужденного за срок от трех лет, принудительные работы или ограничение свободы. При этом не имеет значения, кого фиктивно прописали в квартире — россиянина, иностранного гражданина или человека без гражданства. Если он изначально не планировал там жить, то на собственника и нанимателя могут завести уголовное дело, а временную прописку аннулируют. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Собственник может прописать в своем жилье кого угодно — в этом плане закон не ограничивает. При временной регистрации он также сможет распоряжаться квартирой по своему усмотрению, например, продать или подарить. Однако есть и определенные риски, подробнее о которых — в материале URA.RU. Временная регистрация в России — это официальное подтверждение проживания гражданина в определенном месте на определенный период времени. Ее можно получить для проживания в другом городе или регионе, например, для работы, лечения или учебы. Временная регистрация обязательна для тех, кто живет не по прописке более 90 дней, а ее срок составляет от трех месяцев до пяти лет. Временная регистрация обязательна, однако собственник должен учитывать, что после регистрации другого человека в своей недвижимости: Еще одним негативным последствием временной регистрации является возможный рост коммунальных платежей. В таком случае расчет платы за коммуналку будет начисляться по количеству зарегистрированных в квартире. Временная регистрация может увеличить лишь платежи по нормативам. То есть если в жилье нет счетчиков воды, газа или электроэнергии, сумма квартплаты будет зависеть от количества прописанных на жилплощади, и не имеет значения, временная регистрация или постоянная. Собственник, регистрируя кого-либо у себя в квартире, несет два риска. Во-первых, прописанный может попытаться остаться в квартире после того, как закончится его право жить в ней. Во-вторых, после того, как человек съедет с жилья, квартира сразу не перестанет быть местом, через которое арендатор коммуницировал с миром — еще долгое время собственник может получать почту, а на домашний телефон могут постоянно звонить банки и требовать погасить кредит. При этом временную регистрацию, согласно пятому пункту постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета», можно прекратить в любой момент. Для того, чтобы это сделать, собственник квартиры должен подать заявление о снятии с регистрационного учета по месту пребывания лично в ГУВМ МВД, по почте или через «Госуслуги». В том случае, если арендатор не хочет выписываться из жилья, придется действовать при помощи суда. Исковое заявление подается в районный суд по месту временной регистрации квартиранта. К заявлению прикладываются копии документов о праве собственности, копии паспорта, свидетельства о регистрации и другие доказательства, на которых истец основывает свои требования. Если собственник временно прописывает в своей квартире человека, который там жить не собирается, — это уголовное преступление. Согласно ст. 322.2 УК РФ, фиктивная регистрация чревата весьма существенными последствиями: штраф от 100 до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты осужденного за срок от трех лет, принудительные работы или ограничение свободы. При этом не имеет значения, кого фиктивно прописали в квартире — россиянина, иностранного гражданина или человека без гражданства. Если он изначально не планировал там жить, то на собственника и нанимателя могут завести уголовное дело, а временную прописку аннулируют.