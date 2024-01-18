Авто Автомобили для вице-спикеров ГД хотят собирать на бывшем заводе Toyota 19 января 2024 в 04:49 Размер текста - 17 + Автомобили Aurus будут собирать для вице-спикеров Госдумы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Автомобили Aurus хотят конструировать на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге. По данным источников «Коммерсанта», сейчас ведется поиск сотрудников для начала производства. «Aurus рассматривает организацию сборки на базе бывшего завода Toyota в Шушарах», — передает « Коммерсант ». Сам завод в Шушарах принадлежит ФГУП НАМИ, который является основным акционером Aurus. На данный момент автомобили Aurus собирают в Елабуге. По мнению аналитиков, опрошенных газетой, площадка Toyota подходит лучше для производства подобной техники. Спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал, что в 2024 году депутаты начнут пересаживаться на отечественные автомобили. Так, руководители фракций и вице-спикеры Госдумы РФ заменят машины иностранного производства на Aurus, отмечали «Ведомости». Автомобили Aurus хотят конструировать на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге. По данным источников «Коммерсанта», сейчас ведется поиск сотрудников для начала производства. «Aurus рассматривает организацию сборки на базе бывшего завода Toyota в Шушарах», — передает «Коммерсант». Сам завод в Шушарах принадлежит ФГУП НАМИ, который является основным акционером Aurus. На данный момент автомобили Aurus собирают в Елабуге. По мнению аналитиков, опрошенных газетой, площадка Toyota подходит лучше для производства подобной техники. Спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал, что в 2024 году депутаты начнут пересаживаться на отечественные автомобили. Так, руководители фракций и вице-спикеры Госдумы РФ заменят машины иностранного производства на Aurus, отмечали «Ведомости». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям