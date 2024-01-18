18 января 2024

Автомобили для вице-спикеров ГД хотят собирать на бывшем заводе Toyota

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Иннопром-2023. Екатеринбург, отечественный автопром, российский автомобиль, аурус, aurus komendant
Автомобили Aurus будут собирать для вице-спикеров Госдумы Фото:

Автомобили Aurus хотят конструировать на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге. По данным источников «Коммерсанта», сейчас ведется поиск сотрудников для начала производства.

«Aurus рассматривает организацию сборки на базе бывшего завода Toyota в Шушарах», — передает «Коммерсант». Сам завод в Шушарах принадлежит ФГУП НАМИ, который является основным акционером Aurus.

На данный момент автомобили Aurus собирают в Елабуге. По мнению аналитиков, опрошенных газетой, площадка Toyota подходит лучше для производства подобной техники.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал, что в 2024 году депутаты начнут пересаживаться на отечественные автомобили. Так, руководители фракций и вице-спикеры Госдумы РФ заменят машины иностранного производства на Aurus, отмечали «Ведомости».

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Автомобили Aurus хотят конструировать на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге. По данным источников «Коммерсанта», сейчас ведется поиск сотрудников для начала производства. «Aurus рассматривает организацию сборки на базе бывшего завода Toyota в Шушарах», — передает «Коммерсант». Сам завод в Шушарах принадлежит ФГУП НАМИ, который является основным акционером Aurus. На данный момент автомобили Aurus собирают в Елабуге. По мнению аналитиков, опрошенных газетой, площадка Toyota подходит лучше для производства подобной техники. Спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал, что в 2024 году депутаты начнут пересаживаться на отечественные автомобили. Так, руководители фракций и вице-спикеры Госдумы РФ заменят машины иностранного производства на Aurus, отмечали «Ведомости».
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© Служба новостей «URA.RU»
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