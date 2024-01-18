ХМАО попал в топ-5 рейтинга производителей органических продуктов в РФ

19 января 2024 в 05:25 Размер текста - 17 +

В ХМАО семь сертифицированных производителей органической продукции Фото: Сергей Русанов © URA.RU ХМАО занял четвертое место среди регионов России по количеству сертифицированных производителей органической продукции. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда развития Югры. «Роскачество представило обновленный рейтинг субъектов РФ по количеству сертифицированных производителей органической продукции на начало 2024 года. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Республика Мордовия, Республика Татарстан занимают четвертое место и имеют по семь производителей», — передает пресс-служба Фонда развития региона на официальном сайте. В Югре знак «Органик» получили: ООО «Регион-К», ООО «Ягоды Югры», ОКМНС «Киндаль», ОКМНС «Соболь» и «НПЦ „БАВ СТ“, ИП Клищенко О. А., СРПК „Волна“. Сейчас четыре компании проходят лабораторные исследования: АО „Саранпаульская оленеводческая компания“, ООО „Дикоросы Югры“, ООО „Чайный дом ‚Чистота‘ и КФХ Чуриловича Ф.В. В России только получение сертификата в аккредитованном органе дает право производителю называть свою продукцию органической и маркировать ее соответствующим образом, размещая знак «Органик» на упаковке. Продукция должна быть выращена или изготовлена без применения синтетических пестицидов, синтетических минеральных удобрений, антибиотиков, гормонов роста. Роскачество и Фонд развития ХМАО ранее заключили соглашение о сотрудничестве. Договор предусматривает развитие органического направления в регионе. Стороны планируют работать над увеличением спроса на органическую продукцию и продвижении идеологии ее потребления. Кроме того, будет увеличено число сертифицированных производителей. Им предоставят возможности для обучения и поддержки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ХМАО занял четвертое место среди регионов России по количеству сертифицированных производителей органической продукции. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда развития Югры. «Роскачество представило обновленный рейтинг субъектов РФ по количеству сертифицированных производителей органической продукции на начало 2024 года. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Республика Мордовия, Республика Татарстан занимают четвертое место и имеют по семь производителей», — передает пресс-служба Фонда развития региона на официальном сайте. В Югре знак «Органик» получили: ООО «Регион-К», ООО «Ягоды Югры», ОКМНС «Киндаль», ОКМНС «Соболь» и «НПЦ „БАВ СТ“, ИП Клищенко О. А., СРПК „Волна“. Сейчас четыре компании проходят лабораторные исследования: АО „Саранпаульская оленеводческая компания“, ООО „Дикоросы Югры“, ООО „Чайный дом ‚Чистота‘ и КФХ Чуриловича Ф.В. В России только получение сертификата в аккредитованном органе дает право производителю называть свою продукцию органической и маркировать ее соответствующим образом, размещая знак «Органик» на упаковке. Продукция должна быть выращена или изготовлена без применения синтетических пестицидов, синтетических минеральных удобрений, антибиотиков, гормонов роста. Роскачество и Фонд развития ХМАО ранее заключили соглашение о сотрудничестве. Договор предусматривает развитие органического направления в регионе. Стороны планируют работать над увеличением спроса на органическую продукцию и продвижении идеологии ее потребления. Кроме того, будет увеличено число сертифицированных производителей. Им предоставят возможности для обучения и поддержки.