Пентагон: хуситы атаковали ракетами американский танкер в Аденском заливе

19 января 2024 в 06:28 Размер текста - 17 +

Пентагон в ответ наносит ответные удары по кораблям хуситов Фото: Air Force Staff Sgt. Brittany A. Chase / U.S. Department of Defense Движение «Ансар Алла» (хуситы) атаковало американский танкер баллистическими ракетами в Аденском заливе. Об этом сообщает Центральное командование Пентагона. «Команда видела, как ракеты попали в воду рядом с судном. О повреждении корабля не сообщалось и он продолжил свой путь», — говорится в заявлении Пентагона в соцсети X. В заявлении Пентагона отмечается, что хуситы атаковали танкер Chem Ranger. Он принадлежит США, а управляет им Греция. На сайте ведомства также сообщают, что утром 18 января силы Центрального командования США нанесли оборонительные удары по двум противокорабельным ракетам хуситов. Эти корабли были нацелены в южную часть Красного моря, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх . Хуситы ранее заявляли о продолжении атак в Красном море, игнорируя ответы США. Командование Штатов уведомляло об ударе по судну Gibraltar Eagle у берегов Йемена.

Движение «Ансар Алла» (хуситы) атаковало американский танкер баллистическими ракетами в Аденском заливе. Об этом сообщает Центральное командование Пентагона. «Команда видела, как ракеты попали в воду рядом с судном. О повреждении корабля не сообщалось и он продолжил свой путь», — говорится в заявлении Пентагона в соцсети X. В заявлении Пентагона отмечается, что хуситы атаковали танкер Chem Ranger. Он принадлежит США, а управляет им Греция. На сайте ведомства также сообщают, что утром 18 января силы Центрального командования США нанесли оборонительные удары по двум противокорабельным ракетам хуситов. Эти корабли были нацелены в южную часть Красного моря, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Хуситы ранее заявляли о продолжении атак в Красном море, игнорируя ответы США. Командование Штатов уведомляло об ударе по судну Gibraltar Eagle у берегов Йемена.