Пентагон: хуситы атаковали ракетами американский танкер в Аденском заливе

Пентагон в ответ наносит ответные удары по кораблям хуситовФото: Air Force Staff Sgt. Brittany A. Chase / U.S. Department of Defense
Движение «Ансар Алла» (хуситы) атаковало американский танкер баллистическими ракетами в Аденском заливе. Об этом сообщает Центральное командование Пентагона.
«Команда видела, как ракеты попали в воду рядом с судном. О повреждении корабля не сообщалось и он продолжил свой путь», — говорится в заявлении Пентагона в соцсети X.
В заявлении Пентагона отмечается, что хуситы атаковали танкер Chem Ranger. Он принадлежит США, а управляет им Греция.
На сайте ведомства также сообщают, что утром 18 января силы Центрального командования США нанесли оборонительные удары по двум противокорабельным ракетам хуситов. Эти корабли были нацелены в южную часть Красного моря, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Хуситы ранее заявляли о продолжении атак в Красном море, игнорируя ответы США. Командование Штатов уведомляло об ударе по судну Gibraltar Eagle у берегов Йемена.
Движение «Ансар Алла» (хуситы) атаковало американский танкер баллистическими ракетами в Аденском заливе. Об этом сообщает Центральное командование Пентагона. «Команда видела, как ракеты попали в воду рядом с судном. О повреждении корабля не сообщалось и он продолжил свой путь», — говорится в заявлении Пентагона в соцсети X. В заявлении Пентагона отмечается, что хуситы атаковали танкер Chem Ranger. Он принадлежит США, а управляет им Греция. На сайте ведомства также сообщают, что утром 18 января силы Центрального командования США нанесли оборонительные удары по двум противокорабельным ракетам хуситов. Эти корабли были нацелены в южную часть Красного моря, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Хуситы ранее заявляли о продолжении атак в Красном море, игнорируя ответы США. Командование Штатов уведомляло об ударе по судну Gibraltar Eagle у берегов Йемена.