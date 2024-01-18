18 января 2024

Пентагон: хуситы атаковали ракетами американский танкер в Аденском заливе

© Служба новостей «URA.RU»
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Пентагон в ответ наносит ответные удары по кораблям хуситов Фото:

Движение «Ансар Алла» (хуситы) атаковало американский танкер баллистическими ракетами в Аденском заливе. Об этом сообщает Центральное командование Пентагона.

«Команда видела, как ракеты попали в воду рядом с судном. О повреждении корабля не сообщалось и он продолжил свой путь», — говорится в заявлении Пентагона в соцсети X.

В заявлении Пентагона отмечается, что хуситы атаковали танкер Chem Ranger. Он принадлежит США, а управляет им Греция.

На сайте ведомства также сообщают, что утром 18 января силы Центрального командования США нанесли оборонительные удары по двум противокорабельным ракетам хуситов. Эти корабли были нацелены в южную часть Красного моря, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Хуситы ранее заявляли о продолжении атак в Красном море, игнорируя ответы США. Командование Штатов уведомляло об ударе по судну Gibraltar Eagle у берегов Йемена.

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Движение «Ансар Алла» (хуситы) атаковало американский танкер баллистическими ракетами в Аденском заливе. Об этом сообщает Центральное командование Пентагона. «Команда видела, как ракеты попали в воду рядом с судном. О повреждении корабля не сообщалось и он продолжил свой путь», — говорится в заявлении Пентагона в соцсети X. В заявлении Пентагона отмечается, что хуситы атаковали танкер Chem Ranger. Он принадлежит США, а управляет им Греция. На сайте ведомства также сообщают, что утром 18 января силы Центрального командования США нанесли оборонительные удары по двум противокорабельным ракетам хуситов. Эти корабли были нацелены в южную часть Красного моря, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Хуситы ранее заявляли о продолжении атак в Красном море, игнорируя ответы США. Командование Штатов уведомляло об ударе по судну Gibraltar Eagle у берегов Йемена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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