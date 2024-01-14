14 января 2024
13 января 2024

Фадеев показал фрагмент новой песни в дуэте с Лепсом. Видео

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Концерт Григория Лепса в МВЦ Екатеринбург-Экспо. Екатеринбург, лепс григорий, концерт григория лепса
Премьера песни «Брат» Фадеева и Лепса состоится 19 января 2024 года Фото:

Продюсер Максим Фадеев показал фрагмент клипа новой песни «Брат», исполненной в дуэте с Григорием Лепсом. Премьера песни состоится 19 января 2024 года, сообщил Фадеев в своих соцсетях.

«Это же не просто слова, Если голос от них дрожит… Знаешь, нелегко удержать, То, что в сердце хранится жизнь… Шли, не обернувшись назад, собирая спиной ножи. Я хочу сказать тебе, Брат: Спасибо за то, что ты жив», — написал продюсер фрагмент песни.

Подписчики в комментариях делятся впечатлениями и ожидают премьеры. «Не передать словами эмоции! Безусловно, это сильная песня!» — написал Матвей Цветков под постом Фадеева во «ВКонтакте». Ранее о премьере песни «Брат» сообщил Григорий Лепс в своих соцсетях.

URA.RU писало, что певица Юлия Савичева, которая родилась в Кургане, представила новую песню «Любовь оставляет шрамы», исполненную в дуэте с Григорием Лепсом. Премьера состоялась на рождественском концерте Лепса 7 января.

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Продюсер Максим Фадеев показал фрагмент клипа новой песни «Брат», исполненной в дуэте с Григорием Лепсом. Премьера песни состоится 19 января 2024 года, сообщил Фадеев в своих соцсетях. «Это же не просто слова, Если голос от них дрожит… Знаешь, нелегко удержать, То, что в сердце хранится жизнь… Шли, не обернувшись назад, собирая спиной ножи. Я хочу сказать тебе, Брат: Спасибо за то, что ты жив», — написал продюсер фрагмент песни. Подписчики в комментариях делятся впечатлениями и ожидают премьеры. «Не передать словами эмоции! Безусловно, это сильная песня!» — написал Матвей Цветков под постом Фадеева во «ВКонтакте». Ранее о премьере песни «Брат» сообщил Григорий Лепс в своих соцсетях. URA.RU писало, что певица Юлия Савичева, которая родилась в Кургане, представила новую песню «Любовь оставляет шрамы», исполненную в дуэте с Григорием Лепсом. Премьера состоялась на рождественском концерте Лепса 7 января.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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