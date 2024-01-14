Продюсер Максим Фадеев показал фрагмент клипа новой песни «Брат», исполненной в дуэте с Григорием Лепсом. Премьера песни состоится 19 января 2024 года, сообщил Фадеев в своих соцсетях.
«Это же не просто слова, Если голос от них дрожит… Знаешь, нелегко удержать, То, что в сердце хранится жизнь… Шли, не обернувшись назад, собирая спиной ножи. Я хочу сказать тебе, Брат: Спасибо за то, что ты жив», — написал продюсер фрагмент песни.
Подписчики в комментариях делятся впечатлениями и ожидают премьеры. «Не передать словами эмоции! Безусловно, это сильная песня!» — написал Матвей Цветков под постом Фадеева во «ВКонтакте». Ранее о премьере песни «Брат» сообщил Григорий Лепс в своих соцсетях.
URA.RU писало, что певица Юлия Савичева, которая родилась в Кургане, представила новую песню «Любовь оставляет шрамы», исполненную в дуэте с Григорием Лепсом. Премьера состоялась на рождественском концерте Лепса 7 января.
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