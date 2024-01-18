Происшествия Летевший из Москвы самолет экстренно сел в Новосибирске 19 января 2024 в 07:34 Размер текста - 17 + Планировалось, что самолет сядет в Кемерово Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самолет компании «Победа», который выполнял рейс Москва — Кемерово, вынужденно сел в Новосибирске. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. «Сегодня в международном аэропорту Новосибирск (Толмачево) имени А.И. Покрышкина по причине технической неисправности совершило вынужденную посадку воздушное судно авиакомпании „Победа“», — сообщает прокуратура на своем сайте . На данный момент борт отстранен от эксплуатации. На борту было 179 пассажиров, которые все еще хотят попасть в Кемерово. Как сообщили в прокуратуре, идут работы, после которых будет решено, как отправить пассажиров в пункт назначения. Самолет компании «Победа», который выполнял рейс Москва — Кемерово, вынужденно сел в Новосибирске. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. «Сегодня в международном аэропорту Новосибирск (Толмачево) имени А.И. Покрышкина по причине технической неисправности совершило вынужденную посадку воздушное судно авиакомпании „Победа“», — сообщает прокуратура на своем сайте. На данный момент борт отстранен от эксплуатации. На борту было 179 пассажиров, которые все еще хотят попасть в Кемерово. Как сообщили в прокуратуре, идут работы, после которых будет решено, как отправить пассажиров в пункт назначения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям