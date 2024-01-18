Летевший из Москвы самолет экстренно сел в Новосибирске

Самолет компании «Победа», который выполнял рейс Москва — Кемерово, вынужденно сел в Новосибирске. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
«Сегодня в международном аэропорту Новосибирск (Толмачево) имени А.И. Покрышкина по причине технической неисправности совершило вынужденную посадку воздушное судно авиакомпании „Победа“», — сообщает прокуратура
На борту было 179 пассажиров, которые все еще хотят попасть в Кемерово. Как сообщили в прокуратуре, идут работы, после которых будет решено, как отправить пассажиров в пункт назначения.
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