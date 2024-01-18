18 января 2024

Летевший из Москвы самолет экстренно сел в Новосибирске

© Служба новостей «URA.RU»
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Прибытие Белавиа в Кольцово. Екатеринбург , аэропорт, авиакомпания победа, самолет
Планировалось, что самолет сядет в Кемерово Фото:

Самолет компании «Победа», который выполнял рейс Москва — Кемерово, вынужденно сел в Новосибирске. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

«Сегодня в международном аэропорту Новосибирск (Толмачево) имени А.И. Покрышкина по причине технической неисправности совершило вынужденную посадку воздушное судно авиакомпании „Победа“», — сообщает прокуратура на своем сайте. На данный момент борт отстранен от эксплуатации.

На борту было 179 пассажиров, которые все еще хотят попасть в Кемерово. Как сообщили в прокуратуре, идут работы, после которых будет решено, как отправить пассажиров в пункт назначения.

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Самолет компании «Победа», который выполнял рейс Москва — Кемерово, вынужденно сел в Новосибирске. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. «Сегодня в международном аэропорту Новосибирск (Толмачево) имени А.И. Покрышкина по причине технической неисправности совершило вынужденную посадку воздушное судно авиакомпании „Победа“», — сообщает прокуратура на своем сайте. На данный момент борт отстранен от эксплуатации. На борту было 179 пассажиров, которые все еще хотят попасть в Кемерово. Как сообщили в прокуратуре, идут работы, после которых будет решено, как отправить пассажиров в пункт назначения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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