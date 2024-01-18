Челябинские подростки, избившие толпой школьника, пояснили мотивы нападения

Челябинские подростки, избившие школьника, не состоят в каких-либо группах радикально настроенной молодежи. На допросе в отделении полиции они пояснили, что конфликт произошел на бытовой почве, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД Челябинска.
«Подростки не являются приверженцами каких-либо молодежных субкультур. Причиной произошедшего стал бытовой конфликт, возникший на почве неприязненных отношений. Работа по установлению детальной картины произошедшего продолжается и находится на контроле у руководства УМВД России по Челябинску», — сообщили URA.RU в пресс-службе полиции города.
Там отметили, что нападавшим от 12 до 16 лет. В настоящее время с ними проводится дальнейшая необходимая работа.
Драка между школьниками произошла 17 января. По словам отца пострадавшего школьника, его сына избили толпой. Заявление в полицию родители написали спустя сутки. В кротчайшее время полиция установила нападавших.
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