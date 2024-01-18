В Челябинске запустили новый автобус до Металлургического района

19 января 2024 в 11:00 Размер текста - 17 +

Новый автобус №10к будет следовать от остановки «ТРК Родник» до «ЧМК» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске с 19 января запустили новый маршрут №10к. Как сообщили URA.RU в пресс-службе перевозчика, автобусы будут следовать от торгового комплекса «Родник» до Металлургического района. «С 19 января запускаем новый автобусный маршрут №10к по регулируемому тарифу. Он будет следовать от улицы 60-летия Октября до Северо-Крымской. 16 автобусов среднего класса будут ежедневно ходить каждые 10-15 минут», — уточнили в пресс-службе перевозчика. Первый рейс будет следовать от остановки «ЧМК» в 6:20 в будни и в 6:25 в выходные. От «Родника» автобус будет уходить в 5:30 по будням и в 5:35 в выходные. Последний автобус будет прибывать на остановку «ЧМК» в 22:00 в будни и в 21:25 в выходные, на «Родник» — в 22:30 в будни и в 22:45 в выходные. К маршруту предъявлены повышенные требования: 26 сидячих мест;

кондиционер;

низкий пол в салоне между первой и второй дверями;

наличие системы безналичной оплаты проезда;

валидаторы;

год выпуска 2023-й. Ранее URA.RU писало, что в областном центре перестанет ходить маршрутка №22. Вместо нее запустят новый маршрут №22А на автобусах среднего класса.

В Челябинске с 19 января запустили новый маршрут №10к. Как сообщили URA.RU в пресс-службе перевозчика, автобусы будут следовать от торгового комплекса «Родник» до Металлургического района. «С 19 января запускаем новый автобусный маршрут №10к по регулируемому тарифу. Он будет следовать от улицы 60-летия Октября до Северо-Крымской. 16 автобусов среднего класса будут ежедневно ходить каждые 10-15 минут», — уточнили в пресс-службе перевозчика. Первый рейс будет следовать от остановки «ЧМК» в 6:20 в будни и в 6:25 в выходные. От «Родника» автобус будет уходить в 5:30 по будням и в 5:35 в выходные. Последний автобус будет прибывать на остановку «ЧМК» в 22:00 в будни и в 21:25 в выходные, на «Родник» — в 22:30 в будни и в 22:45 в выходные. К маршруту предъявлены повышенные требования: Ранее URA.RU писало, что в областном центре перестанет ходить маршрутка №22. Вместо нее запустят новый маршрут №22А на автобусах среднего класса.