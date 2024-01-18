Челябинский школьник, которого избили толпой, сам был инициатором конфликта

19 января 2024 в 11:32 Размер текста - 17 +

Предварительно, подростки хотели проучить школьного хулигана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Челябинске группа подростков избила школьника Челябинский школьник, на которого напали и избили толпой другие подростки, сам был инициатором конфликта. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, имея физическое превосходство над сверстниками, он устраивал беспредел в школе. За это его решили проучить. «Мальчик, несмотря на свой возраст, обладал хорошими физическими данными. Однако использовал их во вред: задирал одноклассников, обижал девочек. Конфликт разгорался длительное время. Другие ученики решили проучить школьного хулигана и напали на него», — рассказал источник. Предварительно, инициатор конфликта не понесет никакого наказания, так как выступает потерпевшим. А вот подростков, решивших проучить хулигана, самих могут привлечь к ответственности. Разборка между школьниками произошла 17 января. По словам отца потерпевшего, на его сына напали толпой и избили. У мальчика диагностировали сотрясение мозга. В пресс-службе ГУ МВД сообщили, нападавшие были установлены и доставлены в отдел для разбирательства. Выяснилось, что они не являются приверженцами каких-либо молодежных субкультур, как утверждал отец избитого школьника. А сам конфликт произошел из-за неприязненных отношений.

Челябинский школьник, на которого напали и избили толпой другие подростки, сам был инициатором конфликта. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, имея физическое превосходство над сверстниками, он устраивал беспредел в школе. За это его решили проучить. «Мальчик, несмотря на свой возраст, обладал хорошими физическими данными. Однако использовал их во вред: задирал одноклассников, обижал девочек. Конфликт разгорался длительное время. Другие ученики решили проучить школьного хулигана и напали на него», — рассказал источник. Предварительно, инициатор конфликта не понесет никакого наказания, так как выступает потерпевшим. А вот подростков, решивших проучить хулигана, самих могут привлечь к ответственности. Разборка между школьниками произошла 17 января. По словам отца потерпевшего, на его сына напали толпой и избили. У мальчика диагностировали сотрясение мозга. В пресс-службе ГУ МВД сообщили, нападавшие были установлены и доставлены в отдел для разбирательства. Выяснилось, что они не являются приверженцами каких-либо молодежных субкультур, как утверждал отец избитого школьника. А сам конфликт произошел из-за неприязненных отношений.