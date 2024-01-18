18 января 2024

Текслер связался с бойцом СВО, сумевшим увернуться от украинского дрона. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернаторские пресс-подходы на совещании перед Госсоветом. Москва, текслер алексей
Алексей Текслер поговорил с челябинским героем СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер связался с бойцом СВО из Кунашакского района, который сначала подбил из автомата один украинский дрон, а затем ловко увернулся от второго. В своих социальных сетях глава региона опубликовал их разговор.

«Вчера узнал, что на видео, где боец бесстрашно уклоняется от боевого украинского дрона, — наш парень, родом из Кунашакского района. Позвонил ему сказать, что мы все им гордимся: выручил боевых товарищей, в сложной ситуации вышел победителем», — написал Текслер в своем telegram-канале.

По словам главы региона, боец сейчас снова на переднем краю. В разговоре с главой региона он попросил позаботиться о своей маме.

«Настоящий российский воин, которые всегда помнит о родных людях. И воюет за них и родную страну», — отметил Текслер.

Боец с позывными «Бабай» стал национальным героем после того, как видео с его подвигом попало в сеть. На нем боец ведет огонь по вражескому дрону и успешно подбивает его. После он ловко уворачивается от второго дрона и продолжает вести огонь по третьему дрону. Военкор Анастасия Бартенева встретилась с бойцом на передовой. Боец скромно рассказал о тех событиях. По его словам, он открыл огонь, защищая командира. Сейчас командование поставило вопрос о представлении «Бабая» к государственной награде.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер связался с бойцом СВО из Кунашакского района, который сначала подбил из автомата один украинский дрон, а затем ловко увернулся от второго. В своих социальных сетях глава региона опубликовал их разговор. «Вчера узнал, что на видео, где боец бесстрашно уклоняется от боевого украинского дрона, — наш парень, родом из Кунашакского района. Позвонил ему сказать, что мы все им гордимся: выручил боевых товарищей, в сложной ситуации вышел победителем», — написал Текслер в своем telegram-канале. По словам главы региона, боец сейчас снова на переднем краю. В разговоре с главой региона он попросил позаботиться о своей маме. «Настоящий российский воин, которые всегда помнит о родных людях. И воюет за них и родную страну», — отметил Текслер. Боец с позывными «Бабай» стал национальным героем после того, как видео с его подвигом попало в сеть. На нем боец ведет огонь по вражескому дрону и успешно подбивает его. После он ловко уворачивается от второго дрона и продолжает вести огонь по третьему дрону. Военкор Анастасия Бартенева встретилась с бойцом на передовой. Боец скромно рассказал о тех событиях. По его словам, он открыл огонь, защищая командира. Сейчас командование поставило вопрос о представлении «Бабая» к государственной награде.
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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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