Боец, увернувшийся от украинского дрона, оказался уроженцем Челябинской области. Видео

18 января 2024 в 10:21 Размер текста - 17 +

Челябинский боец подбил три вражеских дрона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский боец, который сначала подбил один украинский дрон-камикадзе, а потом увернулся от второго, оказался уроженцем Кунашакского района Челябинской области. В небольшом интервью военкору Анастасии Бартеневой, которое она опубликовала в своем telegram-канале, он рассказал, чем руководствовался во время дуэли с дроном и передал слова любви супруге. «Дрон прилетел. Я начал стрелять по дрону. Сзади у меня стоял, получается, младше меня [товарищ], а сзади нас двоих стоял командир. Я стал [стрелять по дрону], чтобы командира не подбили. Я начал его лупить, чтобы командира не зацепили», — рассказал Бертеневой боец. По его словам, увернуться от летящего на него дрона он смог благодаря хорошей подготовке. Он поблагодарил командиров и инструкторов, которые обучали личный состав во время боевого слаживания, а также передал слова любви жене. Видео, на котором боец уворачивается от вражеского дрона, попало в камеру российского БПЛА. По словам оператора, всего боец подбил три дрона. Последний немного ранил его. Но ранения не серьезные. Они оперативно смонтировали видео и опубликовали его в сети. За короткое время ролик стал популярным. Многие восхищаются самоотверженностью бойца. Он стал национальным героем.

Российский боец, который сначала подбил один украинский дрон-камикадзе, а потом увернулся от второго, оказался уроженцем Кунашакского района Челябинской области. В небольшом интервью военкору Анастасии Бартеневой, которое она опубликовала в своем telegram-канале, он рассказал, чем руководствовался во время дуэли с дроном и передал слова любви супруге. «Дрон прилетел. Я начал стрелять по дрону. Сзади у меня стоял, получается, младше меня [товарищ], а сзади нас двоих стоял командир. Я стал [стрелять по дрону], чтобы командира не подбили. Я начал его лупить, чтобы командира не зацепили», — рассказал Бертеневой боец. По его словам, увернуться от летящего на него дрона он смог благодаря хорошей подготовке. Он поблагодарил командиров и инструкторов, которые обучали личный состав во время боевого слаживания, а также передал слова любви жене. Видео, на котором боец уворачивается от вражеского дрона, попало в камеру российского БПЛА. По словам оператора, всего боец подбил три дрона. Последний немного ранил его. Но ранения не серьезные. Они оперативно смонтировали видео и опубликовали его в сети. За короткое время ролик стал популярным. Многие восхищаются самоотверженностью бойца. Он стал национальным героем.