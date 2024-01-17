17 января 2024

Боец, увернувшийся от украинского дрона, оказался уроженцем Челябинской области. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, каска, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, каски, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Челябинский боец подбил три вражеских дрона Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российский боец, который сначала подбил один украинский дрон-камикадзе, а потом увернулся от второго, оказался уроженцем Кунашакского района Челябинской области. В небольшом интервью военкору Анастасии Бартеневой, которое она опубликовала в своем telegram-канале, он рассказал, чем руководствовался во время дуэли с дроном и передал слова любви супруге.

«Дрон прилетел. Я начал стрелять по дрону. Сзади у меня стоял, получается, младше меня [товарищ], а сзади нас двоих стоял командир. Я стал [стрелять по дрону], чтобы командира не подбили. Я начал его лупить, чтобы командира не зацепили», — рассказал Бертеневой боец.

По его словам, увернуться от летящего на него дрона он смог благодаря хорошей подготовке. Он поблагодарил командиров и инструкторов, которые обучали личный состав во время боевого слаживания, а также передал слова любви жене.

Видео, на котором боец уворачивается от вражеского дрона, попало в камеру российского БПЛА. По словам оператора, всего боец подбил три дрона. Последний немного ранил его. Но ранения не серьезные. Они оперативно смонтировали видео и опубликовали его в сети. За короткое время ролик стал популярным. Многие восхищаются самоотверженностью бойца. Он стал национальным героем.

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Российский боец, который сначала подбил один украинский дрон-камикадзе, а потом увернулся от второго, оказался уроженцем Кунашакского района Челябинской области. В небольшом интервью военкору Анастасии Бартеневой, которое она опубликовала в своем telegram-канале, он рассказал, чем руководствовался во время дуэли с дроном и передал слова любви супруге. «Дрон прилетел. Я начал стрелять по дрону. Сзади у меня стоял, получается, младше меня [товарищ], а сзади нас двоих стоял командир. Я стал [стрелять по дрону], чтобы командира не подбили. Я начал его лупить, чтобы командира не зацепили», — рассказал Бертеневой боец. По его словам, увернуться от летящего на него дрона он смог благодаря хорошей подготовке. Он поблагодарил командиров и инструкторов, которые обучали личный состав во время боевого слаживания, а также передал слова любви жене. Видео, на котором боец уворачивается от вражеского дрона, попало в камеру российского БПЛА. По словам оператора, всего боец подбил три дрона. Последний немного ранил его. Но ранения не серьезные. Они оперативно смонтировали видео и опубликовали его в сети. За короткое время ролик стал популярным. Многие восхищаются самоотверженностью бойца. Он стал национальным героем.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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