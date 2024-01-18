18 января 2024

В новом тюменском микрорайоне построят детский сад

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые детские сады и строительство трамвайной линии в Академический. Екатеринбург, детский сад, детсад, дошкольное учреждение, спортзал, детский сад45
Ранее сообщалось, что в районе также появится новая школа Фото:

В тюменском микрорайоне Тюменская Слобода построят новый детский сад. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки. Ранее сообщалось, что в районе также появится новая школа.

«В целях обеспечения территориальной доступности детских садов и создания более комфортной среды для семей с детьми, в том числе проживающих в новых микрорайонах города Тюмени, продолжается реализация мероприятий по открытию новых детских садов и созданию дополнительных мест в школах. Планами на 2024—2026 годы в микрорайоне Тюменская слобода предусмотрено строительство еще одного детского сада возле ЖК „Легенда Парк“ и разработка проектной документации на строительство школы», — сообщили в департаменте.

Ранее URA.RU писало, что в этом микрорайоне также построят новую школу. Сделают это с целью снизить нагрузку на гимназию №4. Разработку проектной документации начнут в 2025 году.

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В тюменском микрорайоне Тюменская Слобода построят новый детский сад. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки. Ранее сообщалось, что в районе также появится новая школа. «В целях обеспечения территориальной доступности детских садов и создания более комфортной среды для семей с детьми, в том числе проживающих в новых микрорайонах города Тюмени, продолжается реализация мероприятий по открытию новых детских садов и созданию дополнительных мест в школах. Планами на 2024—2026 годы в микрорайоне Тюменская слобода предусмотрено строительство еще одного детского сада возле ЖК „Легенда Парк“ и разработка проектной документации на строительство школы», — сообщили в департаменте. Ранее URA.RU писало, что в этом микрорайоне также построят новую школу. Сделают это с целью снизить нагрузку на гимназию №4. Разработку проектной документации начнут в 2025 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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