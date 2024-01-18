В новом тюменском микрорайоне построят детский сад

19 января 2024 в 14:14 Размер текста - 17 +

Ранее сообщалось, что в районе также появится новая школа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В тюменском микрорайоне Тюменская Слобода построят новый детский сад. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки. Ранее сообщалось, что в районе также появится новая школа. «В целях обеспечения территориальной доступности детских садов и создания более комфортной среды для семей с детьми, в том числе проживающих в новых микрорайонах города Тюмени, продолжается реализация мероприятий по открытию новых детских садов и созданию дополнительных мест в школах. Планами на 2024—2026 годы в микрорайоне Тюменская слобода предусмотрено строительство еще одного детского сада возле ЖК „Легенда Парк“ и разработка проектной документации на строительство школы», — сообщили в департаменте. Ранее URA.RU писало, что в этом микрорайоне также построят новую школу. Сделают это с целью снизить нагрузку на гимназию №4. Разработку проектной документации начнут в 2025 году.

В тюменском микрорайоне Тюменская Слобода построят новый детский сад. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки. Ранее сообщалось, что в районе также появится новая школа. «В целях обеспечения территориальной доступности детских садов и создания более комфортной среды для семей с детьми, в том числе проживающих в новых микрорайонах города Тюмени, продолжается реализация мероприятий по открытию новых детских садов и созданию дополнительных мест в школах. Планами на 2024—2026 годы в микрорайоне Тюменская слобода предусмотрено строительство еще одного детского сада возле ЖК „Легенда Парк“ и разработка проектной документации на строительство школы», — сообщили в департаменте. Ранее URA.RU писало, что в этом микрорайоне также построят новую школу. Сделают это с целью снизить нагрузку на гимназию №4. Разработку проектной документации начнут в 2025 году.