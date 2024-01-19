Shot: в Иркутской области семикласснице оторвало руки взрывом зарядки в розетке

19 января 2024 в 14:24 Размер текста - 17 +

В больнице девочке, которая пострадала от взрыва зарядки, ампутировали руки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Девочке 14 лет оторвало руки после того, как рядом с ней взорвалась зарядка. Это произошло в поселке Тыреть Заларинского района, передает telegram-канал Shot. «Родители были в другой комнате. Раздался оглушительный взрыв. Вбежавшие на кухню мать с отцом увидели дочь всю в крови, ее экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии: помимо травматической ампутации кистей, у девочки — множественные рваные раны всего тела», — сообщает Shot. Отмечается, что врачи во время операции достали несколько пластиковых осколков. По предварительной версии, взрыв произошел, когда девочка играла в телефоне, который стоял на зарядке. Блок питания взорвался прямо в розетке. Полиция возбудила уголовное дело, виновным будет грозить до десяти лет колонии. Telegram-канал 112 пишет, что сотрудники ФСБ прибыли на место ЧП. Как утверждается в канале, тяжесть травм не соответствуют возможной силе от взрыва. Дело в том, что в доме выбиты стекла, серьезно повреждены мебель и техника.

Девочке 14 лет оторвало руки после того, как рядом с ней взорвалась зарядка. Это произошло в поселке Тыреть Заларинского района, передает telegram-канал Shot. «Родители были в другой комнате. Раздался оглушительный взрыв. Вбежавшие на кухню мать с отцом увидели дочь всю в крови, ее экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии: помимо травматической ампутации кистей, у девочки — множественные рваные раны всего тела», — сообщает Shot. Отмечается, что врачи во время операции достали несколько пластиковых осколков. По предварительной версии, взрыв произошел, когда девочка играла в телефоне, который стоял на зарядке. Блок питания взорвался прямо в розетке. Полиция возбудила уголовное дело, виновным будет грозить до десяти лет колонии. Telegram-канал 112 пишет, что сотрудники ФСБ прибыли на место ЧП. Как утверждается в канале, тяжесть травм не соответствуют возможной силе от взрыва. Дело в том, что в доме выбиты стекла, серьезно повреждены мебель и техника.