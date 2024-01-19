Гибель боевиков-французов не стала для Макрона поводом звонить Путину

После уничтожения в Харькове иностранных наемников, большинство из которых являлись гражданами Франции, президент Эммануэль Макрон не проявил желания созвониться с российским лидером Владимиром Путиным. Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, таких предложений со стороны Парижа не поступало.
«Диалог [по этой ситуации] идет через наших дипломатов. На высшем уровне никаких предложений провести телефонный разговор не было. О том, что на стороне киевского режима воюет много иностранных наемников, мы заявляли неоднократно. И каждый раз этому находятся подтверждения», — отметил Песков.
Минобороны РФ сообщило об уничтожении в Харькове французских наемников 17 января. МИД России вызвало в связи с этим посла Франции. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата выступит с обращением к своим французским коллегам.
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