Гибель боевиков-французов не стала для Макрона поводом звонить Путину

Песков: после уничтожения боевиков-французов Макрон не пытался позвонить Путину
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Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, песков дмитрий, топ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Париж не запрашивал разговора с Владимиром Путиным после уничтожения в Харькове боевиков из Франции Фото:
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После уничтожения в Харькове иностранных наемников, большинство из которых являлись гражданами Франции, президент Эммануэль Макрон не проявил желания созвониться с российским лидером Владимиром Путиным. Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, таких предложений со стороны Парижа не поступало.

«Диалог [по этой ситуации] идет через наших дипломатов. На высшем уровне никаких предложений провести телефонный разговор не было. О том, что на стороне киевского режима воюет много иностранных наемников, мы заявляли неоднократно. И каждый раз этому находятся подтверждения», — отметил Песков.

Минобороны РФ сообщило об уничтожении в Харькове французских наемников 17 января. МИД России вызвало в связи с этим посла Франции. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата выступит с обращением к своим французским коллегам.

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После уничтожения в Харькове иностранных наемников, большинство из которых являлись гражданами Франции, президент Эммануэль Макрон не проявил желания созвониться с российским лидером Владимиром Путиным. Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, таких предложений со стороны Парижа не поступало. «Диалог [по этой ситуации] идет через наших дипломатов. На высшем уровне никаких предложений провести телефонный разговор не было. О том, что на стороне киевского режима воюет много иностранных наемников, мы заявляли неоднократно. И каждый раз этому находятся подтверждения», — отметил Песков. Минобороны РФ сообщило об уничтожении в Харькове французских наемников 17 января. МИД России вызвало в связи с этим посла Франции. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата выступит с обращением к своим французским коллегам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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