18 января 2024

Власти объяснили, почему в Тюмени нет метро

В Тюмени не будут строить метро из-за качества почвы
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города с высоты. Тюмень, частные дома, частный сектор, тюмень, виды тюмени
На строительство метро может уйти около 20 лет Фото:
новость из сюжета
Общественный транспорт в Тюмени

В Тюмени нет возможности построить метро из-за качества почвы. Об этом рассказали в городской администрации. Кроме того, на строительство метро может уйти около 20 лет.

«При строительстве метро нужно учитывать прежде всего качество почвы. С учетом особенностей нашей местности возможен риск подтопления или разрушения. Кроме того, это достаточно сложный и тяжелый процесс, на который может уйти около 20 лет», — сообщили в мэрии.

Ранее URA.RU писало, в Тюмени также не рассматривается вопрос введения трамваев. Жители предполагали, что трамваи позволят горожанам пересесть с машин на экологически чистый транспорт.

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В Тюмени нет возможности построить метро из-за качества почвы. Об этом рассказали в городской администрации. Кроме того, на строительство метро может уйти около 20 лет. «При строительстве метро нужно учитывать прежде всего качество почвы. С учетом особенностей нашей местности возможен риск подтопления или разрушения. Кроме того, это достаточно сложный и тяжелый процесс, на который может уйти около 20 лет», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU писало, в Тюмени также не рассматривается вопрос введения трамваев. Жители предполагали, что трамваи позволят горожанам пересесть с машин на экологически чистый транспорт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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