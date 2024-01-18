Власти объяснили, почему в Тюмени нет метро

На строительство метро может уйти около 20 лет
новость из сюжетаОбщественный транспорт в Тюмени
В Тюмени нет возможности построить метро из-за качества почвы. Об этом рассказали в городской администрации. Кроме того, на строительство метро может уйти около 20 лет.
«При строительстве метро нужно учитывать прежде всего качество почвы. С учетом особенностей нашей местности возможен риск подтопления или разрушения. Кроме того, это достаточно сложный и тяжелый процесс, на который может уйти около 20 лет», — сообщили в мэрии.
Ранее URA.RU писало, в Тюмени также не рассматривается вопрос введения трамваев. Жители предполагали, что трамваи позволят горожанам пересесть с машин на экологически чистый транспорт.
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