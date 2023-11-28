28 ноября 2023

Власти поставили точку в вопросе появления трамваев в Тюмени

Администрация Тюмени: в городе не будут введены трамваи
© Служба новостей «URA.RU»
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Музей истории Трамвайно-троллейбусного управления. Екатеринбург, тту, трамвайное депо, трамвай, музей истории трамвайно троллейбусного депо
Ранее жители писали, что трамваи позволят жителям спальных районов пересесть с машин на экологически чистый транспорт Фото:
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Общественный транспорт в Тюмени

В Тюмени не рассматривается вопрос введения трамваев. Об этом сообщили в администрации города, отвечая на вопрос местного жителя.

«Вопрос введения такого вида транспорта как трамвай, администрацией города не рассматривается», — рассказали в мэрии. Ранее жители писали, что трамваи позволят жителям спальных районов пересесть с машин на экологически чистый транспорт.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени планируют запустить новые экспресс-маршруты. Такие автобусы не останавливаются на всех остановках, за счет этого пассажиры могут быстрее добираться до нужного им места.

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В Тюмени не рассматривается вопрос введения трамваев. Об этом сообщили в администрации города, отвечая на вопрос местного жителя. «Вопрос введения такого вида транспорта как трамвай, администрацией города не рассматривается», — рассказали в мэрии. Ранее жители писали, что трамваи позволят жителям спальных районов пересесть с машин на экологически чистый транспорт. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени планируют запустить новые экспресс-маршруты. Такие автобусы не останавливаются на всех остановках, за счет этого пассажиры могут быстрее добираться до нужного им места.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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