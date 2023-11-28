Власти поставили точку в вопросе появления трамваев в Тюмени

Ранее жители писали, что трамваи позволят жителям спальных районов пересесть с машин на экологически чистый транспорт
новость из сюжетаОбщественный транспорт в Тюмени
В Тюмени не рассматривается вопрос введения трамваев. Об этом сообщили в администрации города, отвечая на вопрос местного жителя.
«Вопрос введения такого вида транспорта как трамвай, администрацией города не рассматривается», — рассказали в мэрии. Ранее жители писали, что трамваи позволят жителям спальных районов пересесть с машин на экологически чистый транспорт.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени планируют запустить новые экспресс-маршруты. Такие автобусы не останавливаются на всех остановках, за счет этого пассажиры могут быстрее добираться до нужного им места.
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