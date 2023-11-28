Власти поставили точку в вопросе появления трамваев в Тюмени

Администрация Тюмени: в городе не будут введены трамваи

29 ноября 2023 в 12:21 Размер текста - 17 +

Ранее жители писали, что трамваи позволят жителям спальных районов пересесть с машин на экологически чистый транспорт Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Общественный транспорт в Тюмени В Тюмени не рассматривается вопрос введения трамваев. Об этом сообщили в администрации города, отвечая на вопрос местного жителя. «Вопрос введения такого вида транспорта как трамвай, администрацией города не рассматривается», — рассказали в мэрии. Ранее жители писали, что трамваи позволят жителям спальных районов пересесть с машин на экологически чистый транспорт. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени планируют запустить новые экспресс-маршруты. Такие автобусы не останавливаются на всех остановках, за счет этого пассажиры могут быстрее добираться до нужного им места.

В Тюмени не рассматривается вопрос введения трамваев. Об этом сообщили в администрации города, отвечая на вопрос местного жителя. «Вопрос введения такого вида транспорта как трамвай, администрацией города не рассматривается», — рассказали в мэрии. Ранее жители писали, что трамваи позволят жителям спальных районов пересесть с машин на экологически чистый транспорт. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени планируют запустить новые экспресс-маршруты. Такие автобусы не останавливаются на всех остановках, за счет этого пассажиры могут быстрее добираться до нужного им места.