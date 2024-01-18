Защита экс-главы свердловского наркоконтроля обжалует приговор

19 января 2024 в 15:03 Размер текста - 17 +

Защита экс-главы свердловского наркоконтроля не согласна с приговором (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Защита осужденного бывшего главы управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Свердловской области Ивана Ергеледжи обжалует приговор. Об этом URA.RU рассказала супруга, общественный защитник Светлана Ергеледжи. «[Во время расследования было составлено] очень много неправильных актов. Даже я, человек с медицинским образованием, понимаю это. В понедельник (22 января — прим. URA.RU) будем изучать мотивированную часть [приговора] и готовить апелляцию», — пояснила Ергеледжи. Ергеледжи был осужден по обвинению в мошенничестве. Первоуральский городской суд отправил его в колонию общего режима на пять лет. Поддержать полицейского пришли близкие родственники. Управление по контролю за оборотом наркотиков свердловского главка он возглавил в 2021 году. ФСБ задержала его в апреле 2023 года. Теперь его место занимает полковник Руслан Дауров, перешедший из полиции Каменска-Уральского.

Защита осужденного бывшего главы управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Свердловской области Ивана Ергеледжи обжалует приговор. Об этом URA.RU рассказала супруга, общественный защитник Светлана Ергеледжи. «[Во время расследования было составлено] очень много неправильных актов. Даже я, человек с медицинским образованием, понимаю это. В понедельник (22 января — прим. URA.RU) будем изучать мотивированную часть [приговора] и готовить апелляцию», — пояснила Ергеледжи. Ергеледжи был осужден по обвинению в мошенничестве. Первоуральский городской суд отправил его в колонию общего режима на пять лет. Поддержать полицейского пришли близкие родственники. Управление по контролю за оборотом наркотиков свердловского главка он возглавил в 2021 году. ФСБ задержала его в апреле 2023 года. Теперь его место занимает полковник Руслан Дауров, перешедший из полиции Каменска-Уральского.