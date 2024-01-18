18 января 2024

Защита экс-главы свердловского наркоконтроля обжалует приговор

© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора по делу в отношении Ерутина и Дейнека. Челябинск, оглашение приговора, приговор, дело, судья
Защита экс-главы свердловского наркоконтроля не согласна с приговором (фото из архива) Фото:

Защита осужденного бывшего главы управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Свердловской области Ивана Ергеледжи обжалует приговор. Об этом URA.RU рассказала супруга, общественный защитник Светлана Ергеледжи.

«[Во время расследования было составлено] очень много неправильных актов. Даже я, человек с медицинским образованием, понимаю это. В понедельник (22 января — прим. URA.RU) будем изучать мотивированную часть [приговора] и готовить апелляцию», — пояснила Ергеледжи.

Ергеледжи был осужден по обвинению в мошенничестве. Первоуральский городской суд отправил его в колонию общего режима на пять лет. Поддержать полицейского пришли близкие родственники.

Управление по контролю за оборотом наркотиков свердловского главка он возглавил в 2021 году. ФСБ задержала его в апреле 2023 года. Теперь его место занимает полковник Руслан Дауров, перешедший из полиции Каменска-Уральского.

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Защита осужденного бывшего главы управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Свердловской области Ивана Ергеледжи обжалует приговор. Об этом URA.RU рассказала супруга, общественный защитник Светлана Ергеледжи. «[Во время расследования было составлено] очень много неправильных актов. Даже я, человек с медицинским образованием, понимаю это. В понедельник (22 января — прим. URA.RU) будем изучать мотивированную часть [приговора] и готовить апелляцию», — пояснила Ергеледжи. Ергеледжи был осужден по обвинению в мошенничестве. Первоуральский городской суд отправил его в колонию общего режима на пять лет. Поддержать полицейского пришли близкие родственники. Управление по контролю за оборотом наркотиков свердловского главка он возглавил в 2021 году. ФСБ задержала его в апреле 2023 года. Теперь его место занимает полковник Руслан Дауров, перешедший из полиции Каменска-Уральского.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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