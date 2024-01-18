Скандальный чиновник мэрии Нижневартовска подал в отставку после обысков. Инсайд

Глава управления спорта Нижневартовска покинул пост из-за конфликта интересов

19 января 2024 в 14:58 Размер текста - 17 +

Администрацию Нижневартовска покинул претендент на пост вице-мэра Фото: Александр Елизаров © URA.RU Исполняющий обязанности вице-мэра по соцполитике и начальник управления спорта администрации Нижневартовска (ХМАО) Александр Федорус утром 19 января написал заявление об уходе по собственному желанию после череды проверок силовиков. Источники URA.RU сообщают, что в ходе обысков силовикам стало известно, что Федорус трудоустроил свою родную сестру в подведомственное учреждение. «Федорус написал заявление об уходе. За неделю в городе фигурантами уголовных дел стали двое его подчиненных — тренера детской сборной по хоккею уличили в педофилии, а заместителя директора школы олимпийского резерва — в подделке диплома и махинациях с госконтрактами. Кроме того, в округе стало известно, что Федорус помог устроиться своей родной сестре заместителем главы дирекции спортивных сооружений. Силовики потребовали уволить его по статье, но пока мэрия пытается спасти чиновника и отправить его в отставку с формулировкой „по собственному желанию“», — сообщает инсайдер. По словам источника, сестра Федоруса Наталия Владимировна Даниленко занимает пост замдиректора ДСС Нижневартовска. Учреждение находится в непосредственном подчинении управления физкультуры и спорта, которое много лет возглавлял экс-чиновник. В мэрии не ответили на вопросы URA.RU. Связаться с Федорусом также не удалось — он не взял трубку. В прокуратуру ХМАО направлен запрос о возможном конфликте интересов чиновника и наличии у него родственных отношений с заместителем директора ДСС. Ответы ожидаются. Ранее URA.RU писало о том, что мэрия уволила подозреваемого в махинациях с госконтрактом. Нарушения вскрылись после обысков в управлении спорта, которое курировал Федорус. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Исполняющий обязанности вице-мэра по соцполитике и начальник управления спорта администрации Нижневартовска (ХМАО) Александр Федорус утром 19 января написал заявление об уходе по собственному желанию после череды проверок силовиков. Источники URA.RU сообщают, что в ходе обысков силовикам стало известно, что Федорус трудоустроил свою родную сестру в подведомственное учреждение. «Федорус написал заявление об уходе. За неделю в городе фигурантами уголовных дел стали двое его подчиненных — тренера детской сборной по хоккею уличили в педофилии, а заместителя директора школы олимпийского резерва — в подделке диплома и махинациях с госконтрактами. Кроме того, в округе стало известно, что Федорус помог устроиться своей родной сестре заместителем главы дирекции спортивных сооружений. Силовики потребовали уволить его по статье, но пока мэрия пытается спасти чиновника и отправить его в отставку с формулировкой „по собственному желанию“», — сообщает инсайдер. По словам источника, сестра Федоруса Наталия Владимировна Даниленко занимает пост замдиректора ДСС Нижневартовска. Учреждение находится в непосредственном подчинении управления физкультуры и спорта, которое много лет возглавлял экс-чиновник. В мэрии не ответили на вопросы URA.RU. Связаться с Федорусом также не удалось — он не взял трубку. В прокуратуру ХМАО направлен запрос о возможном конфликте интересов чиновника и наличии у него родственных отношений с заместителем директора ДСС. Ответы ожидаются. Ранее URA.RU писало о том, что мэрия уволила подозреваемого в махинациях с госконтрактом. Нарушения вскрылись после обысков в управлении спорта, которое курировал Федорус.