Адвокаты фигурантов уголовных дел в челябинском ПФР в шоке от приговора

19 января 2024 в 15:10 Размер текста - 17 +

Адвокаты Виктора (на фото) Чернобровина и Рудольфа Зайцева будут обжаловать приговор Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в челябинском Пенсионном фонде России Адвокаты Владислав Шершиков и Иван Малеев, представляющие интересы главы челябинского отделения ПФР Виктора Чернобровина и начальника АХЧ этого же отделения Рудольфа Зайцева, признанных виновными в коррупции, пребывают в шоке от приговора. По их мнению, они привели достаточно весомые аргументы в защиту своих клиентов и никак не ожидали сроки в 16 и 9,5 лет. «Мы в шоке от приговора. Не рассчитывали, что он будет таким тяжелым. В судебном процессе, на наш взгляд, были приведены весомые доводы, опровергающие причастность клиентов к инкриминируемым преступлениям. Будем обжаловать приговор в суде апелляционной инстанции», — сказал URA.RU адвокат Иван Малеев. Защита Чернобровина, в свою очередь, пребывает еще в большем шоке от приговора. Адвокат Шершиков не нашел слов, чтобы описать решение суда. Он лишь сообщил, что не понимает, как человека, имеющего множество государственных наград и никак, по мнению защиты, не причастного к преступлению, могли отправить за решетку на такой срок. Вслед за своим клиентом он назвал приговор беспределом. Центральный райсуд 19 января признал Чернобровина и Зайцева виновными в инкриминируемых им преступлениях. Первому назначили наказание в виде 16 лет заключения в колонии строгого режима и штраф на сумму 400 млн рублей. Второму — 9,5 лет тюремного заключения и штраф 139 млн рублей. Чернобровин и Зайцев попали в поле зрения силовиков летом 2021 года. Одного за другим их задержали и предъявили обвинения. На них указал заместитель Чернобровина Александр Орехов, согласившийся на сделку со следствием. По итогу дело Орехова было выделено в отдельное производство, он получил четыре года в колонии строгого режима. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Адвокаты Владислав Шершиков и Иван Малеев, представляющие интересы главы челябинского отделения ПФР Виктора Чернобровина и начальника АХЧ этого же отделения Рудольфа Зайцева, признанных виновными в коррупции, пребывают в шоке от приговора. По их мнению, они привели достаточно весомые аргументы в защиту своих клиентов и никак не ожидали сроки в 16 и 9,5 лет. «Мы в шоке от приговора. Не рассчитывали, что он будет таким тяжелым. В судебном процессе, на наш взгляд, были приведены весомые доводы, опровергающие причастность клиентов к инкриминируемым преступлениям. Будем обжаловать приговор в суде апелляционной инстанции», — сказал URA.RU адвокат Иван Малеев. Защита Чернобровина, в свою очередь, пребывает еще в большем шоке от приговора. Адвокат Шершиков не нашел слов, чтобы описать решение суда. Он лишь сообщил, что не понимает, как человека, имеющего множество государственных наград и никак, по мнению защиты, не причастного к преступлению, могли отправить за решетку на такой срок. Вслед за своим клиентом он назвал приговор беспределом. Центральный райсуд 19 января признал Чернобровина и Зайцева виновными в инкриминируемых им преступлениях. Первому назначили наказание в виде 16 лет заключения в колонии строгого режима и штраф на сумму 400 млн рублей. Второму — 9,5 лет тюремного заключения и штраф 139 млн рублей. Чернобровин и Зайцев попали в поле зрения силовиков летом 2021 года. Одного за другим их задержали и предъявили обвинения. На них указал заместитель Чернобровина Александр Орехов, согласившийся на сделку со следствием. По итогу дело Орехова было выделено в отдельное производство, он получил четыре года в колонии строгого режима.