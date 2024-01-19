Путин провел заседание Совбеза

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, путин владимир
Владимир Путин провел совещание с постоянными участниками Совета безопасности России Фото:

Президент России Владимир Путин провел заседание Совбеза по видеоконференцсвязи. Он предложил обсудить концепцию внешней политики России.

«Путин предложил членам Совбеза обсудить реализацию концепции внешней политики РФ», — сообщают РИА Новости. Первым докладчиком стал Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин провел заседание Совбеза по видеоконференцсвязи. Он предложил обсудить концепцию внешней политики России. «Путин предложил членам Совбеза обсудить реализацию концепции внешней политики РФ», — сообщают РИА Новости. Первым докладчиком стал Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...