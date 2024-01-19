Владимир Путин провел совещание с постоянными участниками Совета безопасности России
Президент России Владимир Путин провел заседание Совбеза по видеоконференцсвязи. Он предложил обсудить концепцию внешней политики России.
«Путин предложил членам Совбеза обсудить реализацию концепции внешней политики РФ», — сообщают РИА Новости. Первым докладчиком стал Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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