Осужденному экс-главе свердловского наркоконтроля оставили звание

19 января 2024 в 16:08 Размер текста - 17 +

Иван Ергеледжи будет получать пенсионные выплаты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Осужденный за мошенничество экс-глава управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Свердловской области Иван Ергеледжи остался в звании подполковника полиции. Это позволяет ему получать пенсионные выплаты. Об этом стало известно в зале суда на оглашении приговора. О том, чтобы лишить Ергеледжи погон, настаивала прокуратура. В итоге Первоуральский городской суд отправил полицейского в колонию общего режима на пять лет. Также ему назначен штраф в размере 500 тысяч рублей. «Ергеледжи будет получать пенсионные выплаты, даже находясь в колонии», — объяснил корреспонденту URA.RU после суда старший помощник прокурора Первоуральска капитан Кирилл Филиппов. Новость по теме Защита экс-главы свердловского наркоконтроля обжалует приговор Фигурантом уголовного дела Ергеледжи стал в 2023 году. Он, узнав о проверке в отношении организации, занимавшейся незаконной рубкой леса, предложил помощь директору этой компании. Через своего знакомого силовик убедил бизнесмена, что сможет остановить проверку. Цена вопроса, по данным прокуратуры Свердловской области, составила 1,5 млн рублей. При этом Ергеледжи не собирался выполнять обещание. Сотрудники ФСБ задержали его при передаче денег. Он был уволен из системы МВД по отрицательным мотивам.

Осужденный за мошенничество экс-глава управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Свердловской области Иван Ергеледжи остался в звании подполковника полиции. Это позволяет ему получать пенсионные выплаты. Об этом стало известно в зале суда на оглашении приговора. О том, чтобы лишить Ергеледжи погон, настаивала прокуратура. В итоге Первоуральский городской суд отправил полицейского в колонию общего режима на пять лет. Также ему назначен штраф в размере 500 тысяч рублей. «Ергеледжи будет получать пенсионные выплаты, даже находясь в колонии», — объяснил корреспонденту URA.RU после суда старший помощник прокурора Первоуральска капитан Кирилл Филиппов. Фигурантом уголовного дела Ергеледжи стал в 2023 году. Он, узнав о проверке в отношении организации, занимавшейся незаконной рубкой леса, предложил помощь директору этой компании. Через своего знакомого силовик убедил бизнесмена, что сможет остановить проверку. Цена вопроса, по данным прокуратуры Свердловской области, составила 1,5 млн рублей. При этом Ергеледжи не собирался выполнять обещание. Сотрудники ФСБ задержали его при передаче денег. Он был уволен из системы МВД по отрицательным мотивам.