18 января 2024

Экс-главу свердловского наркоконтроля отправили в колонию. Фото, видео

Суд отправил в колонию экс-главу свердловского наркоконтроля Ивана Ергеледжи
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Иван Ергеледжи был осужден за взятку
Иван Ергеледжи был осужден за взятку Фото:

Первоуральский городской суд отправил в колонию бывшего начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД Свердловской области Ивана Ергеледжи. Он признан виновным в мошенничестве. Информацию из зала суда передает корреспондент URA.RU.

Новость по теме
Экс-глава свердловского наркоконтроля рассказал, откуда у него взялись меченые купюры

«Приговор: пять лет колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей», — озвучила приговор судья. Ергеледжи вину не признает. «Без комментариев», — сказал он.

Иван Ергеледжи был задержан сотрудниками ФСБ 9 апреля 2023 года. Его заподозрили в мошенничестве. По версии следствия, он предложил знакомому из сферы лесного хозяйства дать крупную взятку ревизору, чтобы тот остановил проверку в отношении частной компании, сообщал старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга. По данным инсайдера URA.RU, силовик был связан с « черными лесорубами».

В задержании полицейского также принимали участие оперуполномоченные подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области. После этого Ергеледжи был отстранен от служебных обязанностей, а потом и уволен из системы МВД по отрицательным мотивам, добавил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Свою вину Иван Ергеледжи не признает
Свою вину Иван Ергеледжи не признает
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Первоуральский городской суд отправил в колонию бывшего начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД Свердловской области Ивана Ергеледжи. Он признан виновным в мошенничестве. Информацию из зала суда передает корреспондент URA.RU. «Приговор: пять лет колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей», — озвучила приговор судья. Ергеледжи вину не признает. «Без комментариев», — сказал он. Иван Ергеледжи был задержан сотрудниками ФСБ 9 апреля 2023 года. Его заподозрили в мошенничестве. По версии следствия, он предложил знакомому из сферы лесного хозяйства дать крупную взятку ревизору, чтобы тот остановил проверку в отношении частной компании, сообщал старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга. По данным инсайдера URA.RU, силовик был связан с « черными лесорубами». В задержании полицейского также принимали участие оперуполномоченные подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области. После этого Ергеледжи был отстранен от служебных обязанностей, а потом и уволен из системы МВД по отрицательным мотивам, добавил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...