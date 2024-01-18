Первоуральский городской суд отправил в колонию бывшего начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД Свердловской области Ивана Ергеледжи. Он признан виновным в мошенничестве. Информацию из зала суда передает корреспондент URA.RU.
«Приговор: пять лет колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей», — озвучила приговор судья. Ергеледжи вину не признает. «Без комментариев», — сказал он.
Иван Ергеледжи был задержан сотрудниками ФСБ 9 апреля 2023 года. Его заподозрили в мошенничестве. По версии следствия, он предложил знакомому из сферы лесного хозяйства дать крупную взятку ревизору, чтобы тот остановил проверку в отношении частной компании, сообщал старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга. По данным инсайдера URA.RU, силовик был связан с «. черными лесорубами»
В задержании полицейского также принимали участие оперуполномоченные подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области. После этого Ергеледжи был отстранен от служебных обязанностей, а потом и уволен из системы МВД по отрицательным мотивам, добавил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
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