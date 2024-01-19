В ряде городов Челябинской области продлили предупреждения о НМУ

В Челябинске, Магнитогорске, Карабаше и Коркино предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях (НМУ) продлили до 20 января. Об этом сообщили в пресс-службе минэкологии региона.
«По данным Челябинского ЦГМС, в Челябинске, Карабаше и Коркино с 19:00 19 января до 11:00 20 января сохраняется режим НМУ, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое. В Магнитогорске ухудшение качества воздуха ожидается с 18:00 19 января до 11:00 20 января», — уточнили в пресс-службе.
Ранее синоптики сообщили, что в ряде городов режим НМУ будет введен с семи вечера 18 января до семи вечера 19 января. Предупреждение было объявлено в Челябинске, Златоусте, Сатке, Карабаше и Коркино.
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