В ряде городов Челябинской области продлили предупреждения о НМУ

Жителей Челябинска, Магнитогорска, Карабаша и Коркино предупредили о смоге
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Промышленный клипарт. Магнитогорск, трубы, ммк, смог, промышленная зона, нму, производство, экология
Неблагоприятные метеоусловия установятся до 20 января Фото:

В Челябинске, Магнитогорске, Карабаше и Коркино предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях (НМУ) продлили до 20 января. Об этом сообщили в пресс-службе минэкологии региона.

«По данным Челябинского ЦГМС, в Челябинске, Карабаше и Коркино с 19:00 19 января до 11:00 20 января сохраняется режим НМУ, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое. В Магнитогорске ухудшение качества воздуха ожидается с 18:00 19 января до 11:00 20 января», — уточнили в пресс-службе.

Ранее синоптики сообщили, что в ряде городов режим НМУ будет введен с семи вечера 18 января до семи вечера 19 января. Предупреждение было объявлено в Челябинске, Златоусте, Сатке, Карабаше и Коркино.

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В Челябинске, Магнитогорске, Карабаше и Коркино предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях (НМУ) продлили до 20 января. Об этом сообщили в пресс-службе минэкологии региона. «По данным Челябинского ЦГМС, в Челябинске, Карабаше и Коркино с 19:00 19 января до 11:00 20 января сохраняется режим НМУ, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое. В Магнитогорске ухудшение качества воздуха ожидается с 18:00 19 января до 11:00 20 января», — уточнили в пресс-службе. Ранее синоптики сообщили, что в ряде городов режим НМУ будет введен с семи вечера 18 января до семи вечера 19 января. Предупреждение было объявлено в Челябинске, Златоусте, Сатке, Карабаше и Коркино.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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