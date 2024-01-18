Выборы президента РФ в Тюменской области подорожали в три раза. Если в 2018 они обошлись казне в 162, 4 млн рублей, то в 2024 власти потратят на них 526 млн рублей. Данные URA.RU сообщили в правительстве Тюменской области.
Собеседники URA.RU связывают такое подорожание с увеличением числа УИК и количества избирателей, а также с внедрением нового дорогостоящего проекта «Информационная участковая избирательная комиссия». В рамках проекта выплачивать деньги придется членам таких информуиков. Средства также потратят на изготовление специальных опознавательных знаков.
По данным агентства, часть средств, выделенных на проведение выборов, ляжет на региональный бюджет. Тюменские власти заплатят 218 млн рублей. Как ранее сообщало URA.RU, регион впервые за всю историю вкладывается в выборы президента. «Скидываться» на организацию выборов регионы обязала Центральная избирательная комиссия.
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