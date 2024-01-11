ЦИК обязал регионы УрФО потратиться на выборы президента

Часть регионов УрФО впервые потратит региональные деньги на выборы президента

11 января 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

Тюменские власти выделят 218 миллионов рублей на выборы президента Фото: Владимир Андреев © URA.RU Часть регионов УрФО впервые за всю историю потратит региональные деньги на выборы президента. В 2024 году ЦИК получила право делегировать часть расходов регионам, поэтому теперь субъекты платят не по желанию. Об этом URA.RU стало известно от источников из политического бомонда. «К регионам, которые до 2024 года никогда не скидывались на организацию выборов главы государства, относятся Челябинская, Тюменская и Курганская области. Считается, что чем солиднее будет поддержка от региона, тем лучше у него будут отношения с Кремлем в будущем», — делятся собеседники агентства. Челябинская область заплатит 363 млн рублей, Тюменская — 218 млн рублей. Данные по Курганской области пока не раскрываются. Другие регионы УрФО и раньше содействовали федеральному центру в организации президентских выборов. Ранее URA.RU сообщало, как единороссы массово благодарят Путина в международный день «Спасибо»

Часть регионов УрФО впервые за всю историю потратит региональные деньги на выборы президента. В 2024 году ЦИК получила право делегировать часть расходов регионам, поэтому теперь субъекты платят не по желанию. Об этом URA.RU стало известно от источников из политического бомонда. «К регионам, которые до 2024 года никогда не скидывались на организацию выборов главы государства, относятся Челябинская, Тюменская и Курганская области. Считается, что чем солиднее будет поддержка от региона, тем лучше у него будут отношения с Кремлем в будущем», — делятся собеседники агентства. Челябинская область заплатит 363 млн рублей, Тюменская — 218 млн рублей. Данные по Курганской области пока не раскрываются. Другие регионы УрФО и раньше содействовали федеральному центру в организации президентских выборов. Ранее URA.RU сообщало, как единороссы массово благодарят Путина в международный день «Спасибо»