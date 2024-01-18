Тюменские энергетики жалуются на бизнес из-за денег

Тюменские энергетики вынуждены обращаться в арбитражный суд с исками против компаний-неплательщиков до 200 раз каждый месяц. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе энергосбытовой компании «Восток».
«Ежемесячно в суд в отношении юридических лиц подается около 200 заявлений на взыскание за электроэнергию, в среднем в день — 10 заявлений. Максимальная цифра поданных исков в день была зафиксирована в декабре 2023 года — 63 иска», — рассказали URA.RU в компании.
В январе в электронной картотеке арбитражных дел уже зарегистрировали больше полусотни таких исков. На данный момент по данным компании долг бизнеса за электроэнергию превышает 374 млн рублей.
Ранее URA.RU рассказало, что арбитражный суд Тюмени принял множество исков не только от юридических лиц. Жители Тюменской области начали повально заявлять о своем банкротстве.
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