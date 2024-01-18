18 января 2024

Тюменские энергетики жалуются на бизнес из-за денег

Предприятия Тюменской области задолжали энергетикам более 374 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Процесс в арбитраже по делу "Уральских пельменей". Екатеринбург, арбитражный суд
Энергетики вынуждены обращаться в арбитражный суд до 200 раз каждый месяц Фото:

Тюменские энергетики вынуждены обращаться в арбитражный суд с исками против компаний-неплательщиков до 200 раз каждый месяц. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе энергосбытовой компании «Восток».

«Ежемесячно в суд в отношении юридических лиц подается около 200 заявлений на взыскание за электроэнергию, в среднем в день — 10 заявлений. Максимальная цифра поданных исков в день была зафиксирована в декабре 2023 года — 63 иска», — рассказали URA.RU в компании.

В январе в электронной картотеке арбитражных дел уже зарегистрировали больше полусотни таких исков. На данный момент по данным компании долг бизнеса за электроэнергию превышает 374 млн рублей.

Ранее URA.RU рассказало, что арбитражный суд Тюмени принял множество исков не только от юридических лиц. Жители Тюменской области начали повально заявлять о своем банкротстве.

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Тюменские энергетики вынуждены обращаться в арбитражный суд с исками против компаний-неплательщиков до 200 раз каждый месяц. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе энергосбытовой компании «Восток». «Ежемесячно в суд в отношении юридических лиц подается около 200 заявлений на взыскание за электроэнергию, в среднем в день — 10 заявлений. Максимальная цифра поданных исков в день была зафиксирована в декабре 2023 года — 63 иска», — рассказали URA.RU в компании. В январе в электронной картотеке арбитражных дел уже зарегистрировали больше полусотни таких исков. На данный момент по данным компании долг бизнеса за электроэнергию превышает 374 млн рублей. Ранее URA.RU рассказало, что арбитражный суд Тюмени принял множество исков не только от юридических лиц. Жители Тюменской области начали повально заявлять о своем банкротстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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