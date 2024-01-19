Общество Гособвинение запросило вынести приговор Треповой* в виде 28 лет лишения свободы 19 января 2024 в 16:43 Размер текста - 17 + Дарье Треповой грозит срок в 28 лет лишения свободы Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский Обвинение запросило срок в 28 лет лишения свободы для обвиняемой в организации теракта в кафе Петербурга 2 апреля 2023 года Дарьи Треповой (внесена в список террористов и экстремистов в РФ). В результате теракта погиб военкор Владлен Татарский. «Обвинение запросило 28 лет колонии Треповой», — сообщает РИА Новости. В апреле 2023 года произошел взрыв в одном из кафе в Санкт-Петербурге. Дарья Трепова, вручила взрывное устройство Владлену Татарскому, в результате чего он погиб. Еще 52 человека получили различные травмы. 17 октября генпрокуратура РФ утвердила обвинение Треповой в убийстве военкора Татарского. *Дарья Трепова внесена в список террористов и экстремистов в РФ Обвинение запросило срок в 28 лет лишения свободы для обвиняемой в организации теракта в кафе Петербурга 2 апреля 2023 года Дарьи Треповой (внесена в список террористов и экстремистов в РФ). В результате теракта погиб военкор Владлен Татарский. «Обвинение запросило 28 лет колонии Треповой», — сообщает РИА Новости. В апреле 2023 года произошел взрыв в одном из кафе в Санкт-Петербурге. Дарья Трепова, вручила взрывное устройство Владлену Татарскому, в результате чего он погиб. Еще 52 человека получили различные травмы. 17 октября генпрокуратура РФ утвердила обвинение Треповой в убийстве военкора Татарского. *Дарья Трепова внесена в список террористов и экстремистов в РФ {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям