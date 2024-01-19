Гособвинение запросило вынести приговор Треповой* в виде 28 лет лишения свободы

Обвинение запросило срок в 28 лет лишения свободы для обвиняемой в организации теракта в кафе Петербурга 2 апреля 2023 года Дарьи Треповой (внесена в список террористов и экстремистов в РФ). В результате теракта погиб военкор Владлен Татарский.
«Обвинение запросило 28 лет колонии Треповой», — сообщает РИА Новости. В апреле 2023 года произошел взрыв в одном из кафе в Санкт-Петербурге. Дарья Трепова, вручила взрывное устройство Владлену Татарскому, в результате чего он погиб.
Еще 52 человека получили различные травмы. 17 октября генпрокуратура РФ утвердила обвинение Треповой в убийстве военкора Татарского.
*Дарья Трепова внесена в список террористов и экстремистов в РФ
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.