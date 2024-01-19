Гособвинение запросило вынести приговор Треповой* в виде 28 лет лишения свободы

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Дарья Трепова на судебном заседании по избранию ей меры пресечения в Басманном суде. Москва
Дарье Треповой грозит срок в 28 лет лишения свободы Фото:
новость из сюжета
При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский

Обвинение запросило срок в 28 лет лишения свободы для обвиняемой в организации теракта в кафе Петербурга 2 апреля 2023 года Дарьи Треповой (внесена в список террористов и экстремистов в РФ). В результате теракта погиб военкор Владлен Татарский.

«Обвинение запросило 28 лет колонии Треповой», — сообщает РИА Новости. В апреле 2023 года произошел взрыв в одном из кафе в Санкт-Петербурге. Дарья Трепова, вручила взрывное устройство Владлену Татарскому, в результате чего он погиб.

Еще 52 человека получили различные травмы. 17 октября генпрокуратура РФ утвердила обвинение Треповой в убийстве военкора Татарского.

*Дарья Трепова внесена в список террористов и экстремистов в РФ

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Обвинение запросило срок в 28 лет лишения свободы для обвиняемой в организации теракта в кафе Петербурга 2 апреля 2023 года Дарьи Треповой (внесена в список террористов и экстремистов в РФ). В результате теракта погиб военкор Владлен Татарский. «Обвинение запросило 28 лет колонии Треповой», — сообщает РИА Новости. В апреле 2023 года произошел взрыв в одном из кафе в Санкт-Петербурге. Дарья Трепова, вручила взрывное устройство Владлену Татарскому, в результате чего он погиб. Еще 52 человека получили различные травмы. 17 октября генпрокуратура РФ утвердила обвинение Треповой в убийстве военкора Татарского. *Дарья Трепова внесена в список террористов и экстремистов в РФ
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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